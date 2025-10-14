110 escolars de la comarca han participat al circuit comarcal de cross de l'Hostal Nou

Diumenge passat, 12 d'octubre a l’Hostal Nou de Llobera i dins el marc de la Fira de l’Empelt es va iniciar el circuit comarcal de Cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 110 escolars de la comarca, de les escoles Arrels, Setelsis, Vall de Lord, Vinyet, Institut Francesc Ribalta i ZER Solsonès van gaudir de les diferents proves i circuit del bosc de la zona esportiva de l’Hostal Nou. A més de les curses classificatòries, vam gaudir d’ una prova atlètica de la categoria baby (nens i nenes d’ I4 i I5). Tot seguit, podeu observar les classificacions oficials.
Pre Benjamins masculí '18
1 Pep Vilaginés Traveset ZER El Solsonès
2 Cesc Ribalta Vila ZER El Solsonès
3 tian forcada call Escola Arrels 1
4 Nil Obiols Ortega Escola Arrels 1
5 Teo Chirveches Osorio Escola El Vinyet
6 Santiago Rodas Hernández Escola Arrels 1
7 Gael Pérez Marco Escola El Vinyet
8 Sam Cosenza Rinaldi Escola Arrels 1
9 Cesc Nadal Fernández ZER El Solsonès
10 Romà Casals Esquerrer Escola Setelsis
11 Biel Murgia Barcons Escola El Vinyet
12 Biel Caelles Montoya ZER El Solsonès
13 Eric Jimenez Colell Escola Setelsis
14 Arnau Díaz Llorens Escola Arrels 1
15 Genís Caelles Cercós ZER El Solsonès
16 GUILLEM SERRA ALCARRIAEscola Setelsis
17 Oriol FontSancebria Escola Arrels 1
18 Meru Lopez Madrigal Escola Setelsis
Pre Benjamins femení '18 i '19
1 Leila Guanoluisa Saidi Escola Arrels 1
2 Aina Garcia Riba Escola Arrels 1
3 Júlia Guzmán Vilar Escola El Vinyet
4 Houda Mghaiti Mghaiti Escola Arrels 1
5 Janna Ben Khayi Caparroz Escola Arrels 1
6 Martina Plaixents Bonvehí Escola Setelsis
7 Irati Garaitagoitia Alsina Escola Arrels 1
8 Júlia Albareda Vendrell Escola Setelsis
9 ÉLÉA BADIA BOUCHERY Escola Arrels 1
10 Israe Saadouni Belbachir Escola Setelsis
11 Elna Casafont Colell ZER El Solsonès
12 Romaysa Serroukh Serroukh Escola Arrels 1
13 Sira Martínez Mogollón Escola El Vinyet
14 Ona Folgar Rafart Escola Setelsis
15 Ivet Casals Vilaseca Escola Setelsis
16 Galla Freixes Vazquez Escola Arrels 1
17 Abril Guitart Capdevila Escola Arrels 1
18 Laia Bosch Palâ Escola Setelsis
19 Maria Guix Malé Escola Arrels 1
Benjamins Masculí '17 -'16
1 DAVID SEOANE BALAGUER Escola Arrels 1
2 Joan RibaltaVila ZER El Solsonès
3 Ton Vilaginés Traveset ZER El Solsonès
4 Adrià Carrasco Subirà Escola Arrels 1
5 Carles Albareda Vendrell Escola Setelsis
6 Aritz Garaitagoitia Alsina Escola Arrels 1
7 Ivó Parcerisa Traveset ZER El Solsonès
8 Teo Molner Carrasco ZER El Solsonès
9 Oriol MontillaMujal Escola Arrels 1
Benjamins Femení '16 -'17
1 Júlia Nadal Fernández ZER El Solsonès
2 Alae El mesaoudi El abdali Escola Setelsis
3 Bet Vila Roma ZER El Solsonès
4 Yasmin Guanoluisa Saidi Escola Arrels 1
5 Joana Guzmán Vilar Escola El Vinyet
6 Elna Riu Bover Escola Arrels 1
7 Lia Viladrich Millet Escola Arrels 1
8 Eulàlia Vila Estrada ZER El Solsonès
9 Carla Capdevila Bernaus Escola Arrels 1
10 ELNA TRAVÉ SEGURA Escola Setelsis
11 TXELL MALÉ CAELLES Escola Arrels 1
12 Aila Serramià Sanz ZER El Solsonès
13 NOA CLOTA PEREZ Escola Arrels 1
14 Arlet Torrent Pérez Escola El Vinyet
15 Abril Díaz Llorens Escola Arrels 1
16 Àfrica Rodríguez Caro Escola Arrels 1
17 Bauma Albets Llurda ZER El Solsonès
Aleví Masculí '14 -'15
1 Unai Salguero Del Valle Escola Setelsis
2 Moaad El mesaoudi El abdali Escola Setelsis
3 Salman Mghaiti Mghaiti Escola Arrels 1
4 Imrane Serroukh Serroukh Escola Arrels 1
5 Lluc Parcerisa Traveset ZER El Solsonès
Aleví Femení '14 -'15
1 Rahma Benssaleh El Ismaili Escola Setelsis
2 Sara Martínez de Aragón Henriques Escola El Vinyet
3 Noa Vila Tripiana ZER El Solsonès
4 Agnès Llutart Sala Escola Arrels 1
5 Ona Casas Argerich Escola Arrels 1
6 Júlia Solé Borés Escola El Vinyet
7 Isona Santasusana Fàbrega Escola Arrels 1
8 Maria Caelles Montiya ZER El Solsonès
9 Marwa Alaoui Kaina Escola Arrels 1
Infantil Masculí '12-'13
1 JAUME ROIG ISANTA Institut Francesc Ribalta
2 ARAN BADIA BOUCHERY Escola Arrels 2
3 Pau Llutart Sala Escola Arrels 2
4 Biel Clotes Espiña Institut Francesc Ribalta
Ilias ANKAIK Elhamel Escola Arrels 2
ayoub benalla moussa Institut Francesc Ribalta
Marc Carità Muñoz Institut Francesc Ribalta
Oriol Cases Besora Institut Francesc Ribalta
Manel Jaques Gonzalez Institut Francesc Ribalta
Arsen Simka Institut Francesc Ribalta
Josep Viladrich Malè Institut Francesc Ribalta
Infantil Femení '12-'13
1 Alae Alaoui Kaina Escola Arrels 2