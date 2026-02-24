Torna a Solsona «Set de ciència» amb una tercera edició de xerrades de divulgació científica a l’Sputnik

Després de l’èxit de les edicions anteriors, els pròxims divendres 6 i 13 de març s’estrenarà la tercera edició del cicle de xerrades de Set de Ciència. Es durà a terme a les 19.30h a l’Sputnik, seguint el mateix format que en les anteriors edicions, tot i que amb alguna novetat. S’oferiran ponències curtes i entenedores, aptes per a tots els públics, en les quals científics i científiques de la nostra comarca ens posaran al corrent de les seves investigacions, projectes o coneixements. Tot això, en l’ambient fresc i distès de l’Sputnik, i amb una cervesa o refresc a la mà!
Aquestes conferències estan organitzades per Solsciència, l’entitat formada per científiques solsonines que va néixer amb la voluntat d’organitzar activitats de divulgació científica per a tots els públics a Solsona, tot donant a conèixer el talent solsoní i creant referents locals, especialment femenins.
Els protagonistes de ‘Set de Ciència’ seran solsonins i solsonines que estudien diferents àmbits de la ciència i que treballen a Solsona o arreu de Catalunya. Enguany es tractaran temes tan variats com la medicina, l’arquitectura, els incendis forestals, la biotecnologia, l’òptica o la taula periòdica, i algun tema sorpresa!
Enguany, com a novetat, hi haurà 3 ponents per sessió, enlloc dels 4 que hi ha hagut en els actes previs. El divendres 6 de març, aprofitant la jornada per commemorar el dia de la Dona, sentirem a la Clàudia Gangolells i Torra parlant de medicina femenina, a la Mireia Massana i Serra, exposant sobre química, i al Genís Cardona i Torradeflot, que ens parlarà d’òptica i miopia.
El divendres 13 de març tindrem com a ponents a la Raquel Estany i Jané, que parlarà sobre arquitectura ecosòfica, l’Andrea Duane i Bernedo, amb una xerrada d’incendis forestals i a l’Albert Algué i Garriga, que entrarà dins el món de la biotecnologia. A més a més, com a novetat d’enguany, el dia 13 tindrem un convidat del qual no en revelarem la identitat, i que ens parlarà sobre un tema que no deixarà a ningú indiferent. Tot això acompanyat dels ja tradicionals premis finals!
Us esperem a l’Sputnik per descobrir la ciència que fan els nostres veïns, amigues, familiars o conegudes i per aprendre com la ciència pot canviar la vida de les persones i del nostre planeta.