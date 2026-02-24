El Si Vols estrena nova temporada dijous a Solsona FM

Dijous a ¾ de 9 del vespre, just quan acabi el Racó Literari, l’equip del Si Vols torna a Solsona FM amb una nova temporada del magazín cultural. La primera de passar pels micròfons de la ràdio serà la Teresa Corominas Salamero, la Teresa del Càmping, una habitual de Solsona FM, que havia col·laborat amb els programes Camins i Racó Literari i actualment forma part del Club de lectura radiofònic.\r\n\r\nA banda dels espais habituals, el programa torna amb alguna secció sorpresa que arriba de la mà d’un nou col·laborador. Ramon Segués segueix al capdavant de l’equip format per Josep Maria Pujol, Josep Pelegrina ‘Pele’, Jordi Vilalta, Isabel Soler, Marc Vilà al control d’imatge i Jaume Subirà al control de so.\r\n\r\nDes d’ara i fins al juny, cada mes hi haurà un nou capítol del Si Vols. D’aquests, dos programes es faran a l’exterior, tal com es va fer la temporada passada aprofundint en l’Arxiu Comarcal del Solsonès.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\timatges del programa i de la convidada\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n