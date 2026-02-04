Neix al Solsonès un projecte radiofònic per trencar mites sobre la salut mental al món rural

El Consell Comarcal del Solsonès i l'emissora pública Solsona FM han posat en marxa un programa radiofònic sobre salut mental per abordar aquesta problemàtica al món rural. El programa, que s'emetrà un cop al mes, porta per nom Enten(i)ment i compta amb la participació de la psicòloga del Centre Sanitari del Solsonès, Núria Sánchez. "Al món rural costa més parlar de salut mental per por d'allò que diran o perquè no vols que t'etiquetin", exposa Sánchez, que assegura que amb el programa volen "trencar mites i estigmes". La primera emissió serà aquest divendres coincidint amb la celebració del Carnaval, una de les festes més emblemàtiques del Solsonès. Es posarà el focus en com es viu la salut mental en un context festiu.
A Enten(i)ment es vol parlar de la salut mental "sense embuts, de manera accessible, propera i sense estigma". Així s'expliquen a l'ACN Núria Sánchez, psicòloga del Centre Sanitari del Solsonès i referent de Benestar Emocional i Comunitari, i Dolors Clotet, directora de Solsona FM. Sánchez assegura que fa temps que han detectat la necessitat de parlar sobre salut mental en un entorn com el Solsonès, una comarca eminentment rural formada per una població que viu de manera molt disseminada en cases de pagès i petits nuclis de població.
"La salut mental forma part de la salut global, igual que la salut pública, però no està tan normalitzat com anar al metge per un mal de cap". La psicòloga Núria Sánchez creu que a les zones rurals hi ha més estigmes al voltant de la salut mental. "A la gent li costa més participar en certes activitats per por d'allò que diran o perquè no volen que els etiquetin", exposa. Per tot plegat, van pensar que seria una bona idea parlar d'aquesta problemàtica a través de la ràdio local. "Si t'has trencat una cama aniràs a rehabilitació, però si tens un problema de salut mental a la gent li cota molt acudir a un professional", lamenta la directora de l'emissora, Dolors Clotet.
Clotet deixa clar que el programa "no vol fer teràpia de grup" sinó "sensibilitzar la població i que des de casa seva puguin escoltar els consells de la Núria i puguin viure amb naturalitat els problemes de salut mental que els hi puguin sorgir". Cada capítol durarà mitja hora i es parlarà de qüestions com l'ansietat, la pressió social i de grup, l'autoestima, l'ús de pantalles, l'adolescència o l'estrès. Clotet detalla que el programa començarà definint el tema a tractar, tot seguit s'aportaran dades reals, a continuació es presentaran eines pràctiques i, finalment, es plantejaran situacions quotidianes per convidar a la reflexió.
L'estrena d'Enten(i)ment coincideix amb la celebració del Carnaval, una de les festes més emblemàtiques del Solsonès. En aquest primer programa, que s'emetrà aquest divendres, es posarà el focus en com es viu la salut mental en un context festiu "caracteritzat per una elevada intensitat emocional i la presència de grans concentracions de persones". En aquest sentit, ha exposat Sánchez, el capítol abordarà qüestions com el consum de tòxics, la pressió de grup -especialment entre adolescents i joves-, el paper de les colles com a espais de pertinença, i la manera com poden viure aquestes festes les persones neurodivergents.