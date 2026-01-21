Un projecte innovador per millorar la precisió dels mapes de perillositat d’incendis al Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès va acollir la reunió de llançament del projecte de millora de la precisió dels mapes de perillositat mitjançant monitoratge ambiental, una iniciativa impulsada per GOV TECH_Catalunya de la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi i el Servei Meteorològic de Catalunya, com a promotors del repte, que té com a objectiu reforçar la prevenció d’incendis forestals mitjançant la captació de dades ambientalsmés precises i amb major capil·laritat territorial.
El projecte neix després d’haver-se posat de manifest que els mapes actuals de perillositat, dificulten l’aplicació de polítiques de prevenció eficients per part de les administracions locals.
L’objectiu principal és augmentar significativament la precisió d’aquests mapes, independentment de la cobertura de telecomunicacions de cada zona.
La proposta preveu el desplegament d’una xarxa de 30 sentinelles climàtiques distribuïdes en 15 zones climàtiques al nord del Solsonès, amb estacions meteorològiques que recolliran dades com la temperatura, la humitat o la velocitat del vent. Aquestes dades s’incorporaran als models existents de predicció de perillositat d’incendis, permetent una detecció més àgil i precisa de possibles situacions de risc.
Per garantir una cobertura integral del territori i evitar les anomenades “zones fosques”, el sistema combinarà tecnologia LoRaWAN en zones amb cobertura de telecomunicacions i NBIoT per satèl·lit en zones remotes o d’orografia complexa. Les dades recollides durant un any serviran per entrenar els models de predicció, fet que permetrà reduir la mida del píxel dels mapes de perillositat i millorar-ne la fiabilitat i utilitat per a la presa de decisions.
El projecte està liderat per la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, responsable de la integració de les dades als models de predicció i de la seva publicació als mapes oficials. També hi participen el Servei Meteorològic de Catalunya, que aporta el coneixement tècnic i vetlla per la qualitat de les dades; la Fundació i2CAT, que dona suport en la definició i conceptualització del projecte i s’encarrega del desplegament de la connectivitat satel·litària; i XOIC- Femprocomuns – Ticae, responsable de la prospecció de la sensorització, el desplegament de les estacions, la connectivitat LoRaWAN i el manteniment del sistema.
El Consell Comarcal del Solsonès, juntament amb els ajuntaments de Guixers, la Coma i la Pedra, Navès i Sant Llorenç de Morunys, participa en el projecte com a entitat col·laboradora clau per facilitar la implantació de la iniciativa al territori i garantir-ne l’èxit.
A més de millorar la prevenció d’incendis forestals, el projecte contribueix a la dinamització econòmica i al foment de la innovació al territori, impulsa la transformació digital d’activitats econòmiques clau i acosta solucions tecnològiques avançades a zones amb risc de despoblament, generant noves oportunitats i ocupació de qualitat.