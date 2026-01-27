L’import correspon als anys 2025 de la partida dels «Ajuts a les accions assistencials en salut per entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes». Fènix ha optat a la convocatòria pels serveis que presta als pacients amb càncer i als seus familiars o acompanyants, en l’àmbit dels municipis del Solsonès i d’Oliana de la comarca de l’Alt Urgell.
Aquest import es destinarà al manteniment dels serveis que presta gratuïtament i que actualment la cartera de serveis que Fènix posa a disposició son:
1) PSICOONCOLOGIA: Prestació de suport psicològic als pacients oncològics i les seves famílies o cuidadors, per tal de donar resposta a les demandes d’ajuda, assessorament i orientació en el procès de la malaltia.
Servei que es presta mitjançant un conveni de col.laboració amb el Centre Sanitari del Solsonès, que facilita l’espai d’atenció al psicooncoleg que Fènix posa a disposició.
2) FISIOTERÀPIA: Facilita la recuperació de la mobilitat i millora l’elasticitat corporal, especialment indicat desprès d’un procès quirúrgic o de tractament de quimioteràpia i radio.
Servei que es presta mitjançant conveni de col.laboració amb el Centre d’Esports i Salut ESPAIGUA de Solsona que facilita el professional fisioterapeuta.
3) NUTRICIÓ: Orientació i assessorament sobre hàbits alimentaris i d’estil de vida a pacients oncològics, que dotin a l’organisme de tot allò necessari per a una correcta alimentació.
Servei que es presta mitjançant acord d’utilització del Casal Cívic de Solsona amb atenció per part d’un nutricionista acreditat que facilita l’associació Fènix.
4) SUPORT A LA FORMACIÓ: Servei destinat a la millora del rendiment educatiu i acadèmic dels nens i nenes en edat escolar, afectats per una malaltia oncològica que limiti l’assistència regular a les classes.
El centre de formació de Solsona «Algun dubte», amb conveni amb Fènix, facilita els professionals d’ensenyament que es desplacen al domicili, oferint a l’infant, una atenció personalitzada.
5) ALLOTJAMENT PROPER A HOSPITAL DE REFERENCIA: Facilita l’allotjament a l’acompanyant del pacient quan el tractament és de mitja o llarga durada a l’hospital de referència a Barcelona, evitant que el familiar o acompanyant s’hagi de traslladar diàriament per poder estar amb el pacient.
6) REPRÈN.ORIENTACIÓ LABORAL DESPRÈS DEL CÀNCER: Suport i ajuda per trobar una feina que s’adapti a les necessitats físiques i emocionals derivades de la malaltia del càncer. Aquest servei, s’adreça a les persones que pateixen o han patit la malaltia i als seus familiars més propers.
És impulsat per la Federació Catalana d’Entitats de Lluita Contra el Càncer (FECEC) a partir d’un programa d’orientació i intermediació laboral de «La Caixa» anomenat «INCORPORA» s'avaluen i es gestionen les necessitats laborals de la persona, per tal de facilitar-li l'accés al món laboral.
7) REHABILITACIÓ I MILLORA DE LES CAPACITATS COGNITIVES: Millora de les capacitats cognitives, de conducta i funcional dels pacients immersos en un procès oncològic, que s'han vist alterades per tractaments o lesions neurològiques.
«L’Espai Roseta Bonet Psicologia» de Solsona, amb conveni amb l’associació Fènix facilita una psicòloga en especialització de neuropsicologi a per atendre els pacients.