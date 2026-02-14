14 de febrer de 2026

Societat

Imatges: Una accidentada Baixada de Boits

Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 08:11

Un any més el Carnaval de Solsona ha celebrat un dels actes més emocionants i vertiginosos: la Baixada de Boits, que ha posat a prova els ginys mòbils més carnavaleros, en un circuït ple de salts on no han faltat les sortides de pista, les bolcades i algun que altre ensurt. En total, van ser una trentena de boits els que van passar la línia d'arribada, uns més sencers que d'altres, en el que ja és un acte clàssic i imperdible del Carnaval, que enguany han organitzat Comparsa Minairons i Col·laborat Comparsa Margaritus.La narració de la cursa ha anat a càrrec del Pagès de Matamargó.

Lluís Closa
