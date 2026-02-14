Un any més el Carnaval de Solsona ha celebrat un dels actes més emocionants i vertiginosos: la Baixada de Boits, que ha posat a prova els ginys mòbils més carnavaleros, en un circuït ple de salts on no han faltat les sortides de pista, les bolcades i algun que altre ensurt. En total, van ser una trentena de boits els que van passar la línia d'arribada, uns més sencers que d'altres, en el que ja és un acte clàssic i imperdible del Carnaval, que enguany han organitzat Comparsa Minairons i Col·laborat Comparsa Margaritus.La narració de la cursa ha anat a càrrec del Pagès de Matamargó.
Imatges: Una accidentada Baixada de Boits
Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 08:11
- Baixada de boits de Solsona -
- Lluís Closa
- Baixada de boits de Solsona -
- Lluís Closa
- Baixada de boits de Solsona -
- Lluís Closa
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
- Baixada de boits de Solsona -
- Ramon Estany
