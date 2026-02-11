El passat cap de setmana Solsona va tornar al posar-se les bates per escalfar motors de cara a una nova edició del Carnaval. Carrers i places es van omplir de música i de festa, amb tardeos, vermuts, concerts i enramades.
Troba't a les primeres imatges del Carnaval de Solsona 2026
Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 10:48
Actualitzat el 11 de febrer de 2026 a les 11:12
- Gent del Carnaval de Solsona -
- Ramon Estany
