Les Contradanses protagonitzen la tarda del diumenge de Carnaval a Solsona

Les contradanses és un dels actes del Carnaval de Solsona que té lloc el diumenge a la tarda, i consisteixen en dos balls, les contradanses clàssiques i les boges, on parelles de balladors vestits d'època uns, i amb diferents disfresses els altres, van dansant a diferents carrers i places, a la vegada que es tiren confits o caramels.
Després de molts anys de començar la ruta dels ballets, a la Plaça del Consell Comarcal, aquest any ja és el tercer que es fa a la Residència Pere Màrtir Colomès. D'aquesta manera, els avis i àvies gaudeixen del Carnaval a primera hora de la tarda, quan el temps és més agradable i en una hora més adient per a la gent gran. Acompanyats de la Patinfanjas i la Cobla, el pati de la Residència ha acollit els ball dels gegants i totes les Contradanses.
Quan la Juventut Solsonina es reunia per tal de recuperar el carnaval, es trobaven encara en plena dictadura. Tota aquella colla de joves havia de preguntar, als més ancians, què recordaven del carnaval de Solsona d’abans de la guerra civil. Un dels actes que es celebraven i es va recuperar eren els balls de les contradanses.
El 1973 en Joan Roure i Jané va compondre la Contradansa de Solsona, la que popularment es coneix com a Contradansa Sèria, la qual es caracteritza per representar els balls d’època propis de la noblesa francesa del segle XVIII.
Aquest acte és un dels més antics del carnaval solsoní, i aquestes danses volen representar una mofa dels balls de saló francesos del segle XVIII.
Actualment només es ballen el diumenge a la tarda amb els dos formats, però durant les primeres dècades del segle XX tenien lloc diverses vegades durant la festa, i únicament les danses clàssiques.
L'any 2013 es va recuperar la Contradansa de l'Indiot, un ball d'abans de la Guerra Civil que van adaptar, Jaume Ester, Pere Obiols, Rosa Maria Vila i Albert Fontelles. L'Indiot és un ball de parelles, de caràcter senyorívol, és usat com a ritus de passatge. Les parelles no es donen mai la mà sinó que van unides amb un mocador o una cinta i han d'anar passant per sota dels ponts formats per la resta de parelles.