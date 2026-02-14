Amb els ulls posats en els informes meteorològics i les alertes pel vent, aquest dissabte Solsona ha celebrat un dels actes més esperats i multitudinaris: la desfilada de comparses, que enguany estava limitada al 700 persones, per raons logístiques. Amb tot, més de 3000 persones s'han congregat al la Carretera de Torà i a la Plaça del Camp per gaudir d'un espectacle que es presentava sota el títol de la "Revetlla del Cabdill", una temàtica que recorda els 50 anys de la mort del dictador Franco, amb to satíric i burlesc, i així s'ha pogut veure a l'inici de l'acte una maqueta del Valle de Los Caidos, que era desmuntada per donar pas al la desfilada.
La desfilada de comparses del Carnaval de Solsona desafia el vent
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 23:26
