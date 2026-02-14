Carnaval o Carnestoltes: com s'ha de dir en català?

Arriba una de les festes més especials de l'any. Els carrers de diferents punts de Catalunya s'ompliran en els pròxims dies de disfresses de tota mena en una festivitat que també té el seu caire religiós. Parlem del Carnestoltes. O del Carnaval? Doncs bé, d'entrada cal dir que les dues denominacions són correctes, però existeixen algunes diferències.
Les dues paraules venen del llatí, i signifiquen "carns llevades", entès com els dies sense carn. Ara bé, la paraula "carnaval" en el cas català troba la influència del castellà. Sigui com sigui, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC) recull el Carnaval com el "període de divertiments públics i disfresses que precedeix la Quaresma, especialment diumenge, dilluns i dimarts anteriors al Dimecres de Cendra". En canvi, la primera accepció de "Carnestoltes" dirigeix a "Carnaval".
"Carnestoltes" també té altres significats. El DIEC el recull com el "darrer dia que es podia menjar carn abans de la Quaresma", però també com el "ninot de palla que durant el carnaval es posava en finestres i balcons i es cremava el darrer dia". En paral·lel, el Diccionari recull l'expressió "anar fet un carnestoltes" com qui va "vestit de mal gust" i "ésser un carnestoltes" com a sinònim de ser "un baliga-balaga, un poca-solta que hom no pot prendre’s seriosament".
Paraules equivalents
Tornant a la festivitat com a tal, el portal de consultes lingüístiques de la Generalitat, l'Optimot, és molt clar: "Les paraules 'Carnaval' i 'Carnestoltes' són equivalents quan es refereixen al període festiu que precedeix la Quaresma i en què són típiques les rues i les festes de disfresses". Ara bé, hi ha dos matisos: el plural "Carnavals" no és correcte en català i el ninot estrella de la festa és el "rei Carnestoltes".
A banda, també cal tenir en compte que, segons el context, aquestes paraules s'escriuen en minúscula o en majúscula. Quan es fa referència a la festivitat en concret, es farà servir sempre la lletra "C" majúscula. Ara bé, si es fa servir com un nom comú, com pot ser "fem un carnaval cada any a l'escola". Si és un nom comú, el plural sí que seria vàlid: "Els carnavals dels dos últims anys no m'he disfressat", per exemple.