Protecció Civil recomana suspendre les rues de Carnaval a les comarques amb alerta vermella

Més de 200 municipis han activat els seus plans locals per valorar si han de modificar o cancel·lar actes o prendre mesures concretes arran de les ventades d'aquest dissabte, segons ha explicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en una atenció als mitjans de comunicació. "Estan fent la valoració de com evoluciona el dia, i aniran prenent decisions per la seguretat de les persones", ha apuntat Solé, que ha reiterat que la recomanació és evitar desplaçaments i activitats a l'exterior en les comarques on s'ha rebut una ES-Alert.
La previsió indica que les ratxes més fortes de vent ara es concentraran al Pirineu i l'Empordà. Aquest cap de setmana, molts municipis tenien previst celebrar el Carnaval, una festivitat que mou milers de persones al carrer i que, davant la intensitat de les ventades, suposa un risc estructural per a carrosses i elements decoratius, a més de la integritat física dels assistents. En general, la recomanació del Govern és que aquelles comarques amb alerta vermella -una quinzena de les Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona- pel vent no celebrin actes públics a l'exterior.
Solé ha destacat en una compareixença que "la recomanació és molt clara" pel que fa a les rues de Carnaval, que s'haurien de suspendre. Respecte a les zones sense alerta vermella ha apuntat que cal que es faci una avaluació local sobre si el recorregut és segur o no. "Molts municipis estan anul·lant i altres estan fent modificacions, i ho agraïm", ha afirmat en declaracions als mitjans.
Municipis que cancel·len actes de Carnaval
- Suspensió general dels actes de Carnestoltes al Montsià i Baix Ebre: Amposta, la Ràpita, Camarles, l'Aldea, l'Ampolla, les Cases d'Alcanar, Godall, Tortosa i el Perelló.
- Móra d'Ebre i Ascó (Ribera d'Ebre): han ajornat els actes previstos a una nova data.
- Camprodon (Ripollès): cancel·lada la rua de Carnaval del vespre -se celebrarà un altre dia-, però es mantenen els actes infantils de diumenge.
- Roses i Llançà (Alt Empordà): suspensió de la rua de Carnaval prevista per aquesta tarda, però mantenen els actes de diumenge.
- Cambrils (Baix Camp): anul·lada la rua d'aquest vespre, però es manté la festa nocturna al Palau d'Esports.
- Vinaròs (Baix Maestrat): suspensió de tots els actes de Carnaval des de la mitjanit de divendres a dissabte.
- Isona (Pallars Jussà): ha ajornat fins diumenge tots els actes previstos per aquesta tarda-vespre.
- Gandesa (Terra Alta): ha traslladat a diumenge els actes d'aquest dissabte.
- Berga (Berguedà): ha ajornat la rua de Carnaval fins diumenge, però manté el ball al Pavelló Vell.
Municipis que modifiquen actes de Carnaval
- L'Escala (Alt Empordà): la rua infantil es trasllada a espais interiors.
- Tremp (Pallars Jussà): manté el ball de nit, ha fet els actes del migdia en un espai tancat i suspèn la rua del vespre.
- Garcia, Flix, Riba-roja d'Ebre i Tivissa (Ribera d'Ebre): han suspès únicament els esdeveniments exteriors i els han adaptat.
Municipis que mantenen actes de carnaval
- Solsona (Solsonès): de moment, es manté la rua d'aquest vespre (19:30), però no es descarta suspendre-la.
- Torelló (Osona): es manté l'acte central del Carnaval de Terra Endins, malgrat que aquest matí -per error- ha arribat el missatge ES-alert.
- Reus (Baix Camp): ha decidit mantenir els actes previstos.
- Sabadell i Terrassa (Vallès Occidental): es manté l'agenda a la majoria de comarques de la regió metropolitana.
- Tarragona (Tarragonès): es mantenen els actes previstos.
- Lleida (Segrià): es mantenen els actes previstos.
- Sant Celoni (Baix Montseny): els actes vinculats al Ball de Gitanes se celebren amb normalitat.
- Platja d'Aro (Baix Empordà): els actes previstos s'estan celebrant sense problemes.
Avís per vent del Meteocat
El Meteocat ha emès un avís per vent que afecta la pràctica totalitat del país. El grau màxim és de 5/6 al Pirineu i Prepirineu, Terres de l'Ebre, Alt Empordà i Baix Camp.
🔴 Comarques en avís vermell (perill alt)
- Pirineu i Prepirineu: Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Ripollès i Berguedà.
- Camp de Tarragona: Baix Camp.
- Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.
- Comarques gironines: Alt Empordà.
🟠 Comarques en avís taronja (perill alt)
- Camp de Tarragona i Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat.
- Ponent: Segrià i Noguera.
- Comarques gironines: Garrotxa i Baix Empordà.
🟡 Comarques en avís groc (perill moderat)
- Regió Metropolitana i Catalunya Central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Anoia i Bages, Osona, Lluçanès, Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
- Ponent: Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues.
- Comarques gironines: Gironès, Pla de l'Estany i Selva.