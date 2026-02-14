Nou ES-alert per les ventades: ara a les Terres de l'Ebre, Pirineu i Empordà

Protecció Civil ha enviat aquest dissabte al matí un nou missatge ES-Alert als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre, Baix Camp, Pirineu, Prepirineu i l'Empordà pel temporal de vent. En aquest sentit, demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior durant la jornada d'avui, en ple dissabte de Carnaval. Tot plegat després que el Meteocat hagi actualitzat a l'alça els avisos de perill. Concretament, ha situat en nivell vermell (5/6) una quinzena de comarques del nord i el sud de Catalunya.
De moment, les ratxes de mestral freguen els 150 km/h a l'Ebre -especialment al Montsià, Baix Ebre i Baix Camp- i extrem nord de l'Empordà. Sobresurten registres com els 146,5 km/h a Mas de Barberans, els 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, els 132,8 km/h al Perelló, els 122 km/h a la Riba, els 119 km/h a la Sénia i els 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
L'AP-7 està tallada aquest dissabte al matí en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que hagi bolcat un camió a la via pel fort vent. L'accident provoca retencions i Trànsit desvia els vehicles per la sortida 297, per agafar la N-340. A l'alçada d'Ametlla de Mar, a l'AP-7, també s'ha tallat un dels carrils en sentit sud per la retirada d'uns arbres que han caigut a la calçada (punt km. 301-298). Per tot plegat el Servei Català de Trànsit informa que s'ha restringit la circulació de camions de gran tonatge (més de 7.500 quilos) en un tram de prop de 150 quilòmetres de l'AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) i Ulldecona (Montsià), pel vendaval.
Per altra banda, Protecció Civil manté en prealerta el pla Neucat per les nevades al Pirineu. Poden ser especialment abundants a la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
Quin temps s'espera per dissabte 14 de febrer
Aquest dissabte és una jornada marcada pel vent molt fort de component nord i oest, que bufarà amb ràfegues huracanades al conjunt del Pirineu i Prepirineu, però també al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Empordà i punts de Ponent. De fet, en moltes comarques les ratxes ja són superiors a les de dijous.
Pel que fa a les precipitacions, estaran força restringides al vessant nord del Pirineu, tot i que no es descarta que puguin saltar en altres punts de la serralada de forma més feble. De fet, la combinació de neu i vent -sigui en forma de torb o de rufa- provocarà unes condicions molt desfavorables per fer activitats de muntanya.
Atenció a la nevada, perquè serà molt important a les cotes altes:
- Gruixos: fins a 40 cm de neu nova per sobre dels 2.000 metres.
- Avís 20 cm per sobre 1.300 metres: Val d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
- Cota de neu: començarà al voltant dels 1.100 metres, però anirà baixant fins als 600 metres a mesura que avanci el dia.
Avís per vent
El perill se situa en un grau màxim de 5/6, amb ratxes que podran superar el llindar dels 100 km/h en els punts més exposats.
🔴 Comarques en avís vermell (perill alt)
- Pirineu i Prepirineu: Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Ripollès i Berguedà.
- Camp de Tarragona: Baix Camp.
- Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.
- Comarques gironines: Alt Empordà.
🟠 Comarques en avís taronja (perill alt)
- Camp de Tarragona i Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat.
- Ponent: Segrià i Noguera.
- Comarques gironines: Garrotxa i Baix Empordà.
🟡 Comarques en avís groc (perill moderat)
- Regió Metropolitana i Catalunya Central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Anoia i Bages, Osona, Lluçanès, Moianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
- Ponent: Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues.
- Comarques gironines: Gironès, Pla de l'Estany i Selva.
Avís per neu
L'episodi pot deixar més de 20 cm a cotes superiors als 1.300 metres al vessant nord del Pirineu.
- 🟠 Vall d'Aran (avís taronja)
- 🟡 Pallars Sobirà (avís groc)
- 🟡 Alta Ribagorça (avís groc)
Avís per mala mar
La tramuntana forta provocarà un onatge notable al nord de la Costa Brava, amb onades que superaran els 4 metres.
- 🟠 Alt Empordà (avís taronja)
- 🟠 Baix Empordà (avís taronja)
Quin temps s'espera per diumenge 15 febrer?
I al setè dia va poder descansar. Diumenge ens portarà un temps molt més tranquil i estable. El sol serà el protagonista a gran part del país, tot i que reapareixeran les boires a l'interior del país i, fins i tot, en punts del litoral i prelitoral.
- Precipitacions: quedaran ja molt restringides a la Val d'Aran i seran residuals.
- Cota de neu: pujarà de forma espectacular fins a situar-se entre els 1.600 i els 1.800 metres.
- Vent: encara es mantindrà durant la matinada, però la tendència és que afluixi clarament al llarg del matí, deixant una tarda molt més agradable per a les rues de Carnaval.