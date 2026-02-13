El temps del cap de setmana de Carnaval: 37 comarques amb avisos per vent, neu i mala mar

Cap de setmana de Carnaval on la disbauxa haurà d'estar molt pendents del temps. La borrasca Oriana, després d'un divendres passat per aigua, reactivarà la ventada. Serà bàsicament de component nord i, aquesta vegada, impactarà de ple al Pirineu -on se sumarà a una nevada important així com el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre mentre que deixarà de banda la regió metropolitana de Barcelona. Tot plegat en un dia de Sant Valentí -festa major petita a Ribes de Freser, les Cabanyes i Navarcles- on el Meteocat ha activat avisos de perill a un total de 37 comarques.
Quin temps s'espera per dissabte 14 de febrer
Serà una jornada marcada pel vent molt fort de component nord i oest, que bufarà amb ràfegues huracanades al conjunt del Pirineu i Prepirineu, però també al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Empordà i punts de Ponent. De fet, en moltes comarques les ratxes seran superiors a les de dijous.
Pel que fa a les precipitacions, estaran força restringides al vessant nord del Pirineu, tot i que no es descarta que puguin saltar en altres punts de la serralada de forma més feble. De fet, la combinació de neu i vent -sigui en forma de torb o de rufa- provocarà unes condicions molt desfavorables per fer activitats de muntanya.
Atenció a la nevada, perquè serà molt important a les cotes altes:
- Gruixos: fins a 40 cm de neu nova per sobre dels 2.000 metres.
- Avís 20 cm per sobre 1.300 metres: Val d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
- Cota de neu: començarà al voltant dels 1.100 metres, però anirà baixant fins als 600 metres a mesura que avanci el dia.
Quin temps s'espera per diumenge 15 febrer?
I al setè dia va poder descansar. Diumenge ens portarà un temps molt més tranquil i estable. El sol serà el protagonista a gran part del país, tot i que reapareixeran les boires a l'interior del país i, fins i tot, en punts del litoral i prelitoral.
- Precipitacions: quedaran ja molt restringides a la Val d'Aran i seran residuals.
- Cota de neu: pujarà de forma espectacular fins a situar-se entre els 1.600 i els 1.800 metres.
- Vent: encara es mantindrà durant la matinada, però la tendència és que afluixi clarament al llarg del matí, deixant una tarda molt més agradable per a les rues de Carnaval.
Avís per vent
El perill se situa en un grau màxim de 4/6, amb ratxes que podran superar el llindar dels 100 km/h en els punts més exposats.
🟠 Comarques en avís taronja (perill alt)
- Pirineu i Prepirineu: Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Ripollès i Berguedà.
- Camp de Tarragona i Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat.
- Ponent: Segrià i Noguera.
- Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.
- Comarques gironines: Garrotxa, Alt Empordà i Baix Empordà.
🟡 Comarques en avís groc (perill moderat)
- Regió Metropolitana i Catalunya Central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Anoia i Bages.
- Ponent: Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues.
- Comarques gironines: Gironès, Pla de l'Estany i Selva.
Avís per neu
L'episodi pot deixar més de 20 cm a cotes superiors als 1.300 metres al vessant nord del Pirineu.
- 🟠 Vall d'Aran (avís taronja)
- 🟡 Pallars Sobirà (avís groc)
- 🟡 Alta Ribagorça (avís groc)
Avís per mala mar
La tramuntana forta provocarà un onatge notable al nord de la Costa Brava, amb onades que superaran els 4 metres.
- 🟠 Alt Empordà (avís taronja)
- 🟠 Baix Empordà (avís taronja)