De la ventada de la borrasca Nils, a la pluja i la neu d'Oriana

La previsió del Meteocat era clara i s'ha complert. La borrasca Nils ha provocat una ventada de primera divisió a la regió metropolitana de Barcelona i també a part de les comarques centrals així com al nord del Ripollès i la Catalunya Nord. La ratxa més forta s'ha registrat al Puig Sesolles, a la zona més elevada del Montseny, amb 166,7 km/h, però ciutats com Barcelona, Mataró, el Prat o Vilafranca han superat el llindar dels 100 mentre que Sabadell i Terrassa els 90.
Són valors extraordinaris. Al Raval, per exemple, s'ha arribat a 87,1 km/h. És el segon valor més alt d'ençà que funciona l'estació del Meteocat i s'ha quedat a tocar del rècord assolit el 24 de gener de 2009. Aquell dia, el cicló Klaus -provocat per una ciclogènesi explosiva- va provocar el pitjor temporal de vent del segle XXI a Catalunya on van morir set persones, quatre de les quals infants a Sant Boi de Llobregat.
Ratxes de 80, 90 o 100 quilòmetres per hora tenen capacitat destructiva si es produeixen en zones on no és habitual. Aquest mateix vent en forma de tramuntana l'Empordà o de mestral al Camp de Tarragona provoca conseqüències molt menys greus. És com comparar 10 centímetres de neu a la Val d'Aran o al Maresme. Altra cosa és que Protecció Civil decretés les mateixes restriccions allà on hi havia avís vermell... que taronja o groc.
De Nils a la borrasca Oriana
A Catalunya aquest 2026 és impossible encadenar 24 hores seguides de tranquil·litat -no només meteorològica-. El tren de borrasques atlàntiques que impacta la península Ibèrica es mantindrà els pròxims dies. I és que una vegada superat la ventada associada a la depressió Nils, és el torn d'Oriana.
Aquesta pertorbació portarà pluja i neu a Catalunya aquest divendres. La precipitació començarà de matinada a les Terres de l'Ebre i a mesura que avancin les hores s'estendrà arreu del país i acabarà afectant totes les comarques -on seran més minses serà a l'extrem nord-est-.
Malgrat que no s'esperen quantitats molt importants, sí que pot ser abundant a l'Alt Pirineu i també punts del Prepirineu. En aquest sentit, caldrà circular amb precaució arreu de la serralada, ja que malgrat que la cota se situarà entre els 1.000 i els 1.200 metres, a primera hora pot baixar fins als 800.
La nevada s'intensificarà de cara al vespre i el Meteocat ha activat un avís per la possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.100 metres en tres comarques.
- Val d'Aran
- Pallars Sobirà
- Alta Ribagorça
Nou episodi de vent per dissabte
Malgrat que durant unes quantes hores tindrem una treva de vent, es tornarà a reforçar a partir de demà a la tarda i al llarg de tot dissabte. Bufarà bàsicament de component nord i això farà que la regió metropolitana aquesta vegada en quedi força al marge mentre que les ventades més fortes es produeixen al Pirineu, sense oblidar punts de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
En aquest sentit, el Meteocat ha activat avisos taronja per divendres al vespre-nit, que es reforçaran i s'estendran al llarg de dissabte fins a afectar mig Catalunya.