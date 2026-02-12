La Barcelona insòlita de la ventada, entre les desgràcies i l'anècdota visual

L'excepcionalitat del vent que ha colpejat Barcelona aquest dijous havia estat advertida a correcuita les hores prèvies.
S'havia anul·lat l'activitat escolar i esportiva, així com les cites mèdiques. També s'havia recomanat que s'evitessin els desplaçaments innecessaris i que es vigilés amb tot allò que es pogués desprendre de les façanes perquè el vent tindria una força que feia anys que la capital del país no veia. Però tot això, que en l'àmbit laboral no ha estat suficient i moltes persones han anat a treballar igualment, tampoc havia preparat la ciutadania per a la confirmació material del que s'acabaria trobant. Podien imaginar arbres caiguts i cartells voladors, però el que s'ha acabat trobant són situacions desgraciades, com l'impacte d'un fanal que ha caigut sobre un veí, l'accident en moto a la ronda del Litoral per una branca d'una palmera o la destrossa absoluta del sostre d'una escola de música al barri de la Vila de Gràcia, i d'altres anecdòtiques, com l'encaix d'un sofà suspès entre les branques d'un arbre, al Camp de l'Arpa.
Les ratxes de vent a Barcelona
han superat els 100 km/h i la prioritat de l'administració ha estat la precaució. Això ha alterat la quotidianitat, especialment a les franges del matí, fins a deixar una postal barcelonina en què molts carrers buits quedaven ocupats per caixes de cartró, roba, plantes i tot allò que algú no se n'havia ocupat de fixar amb cura les hores prèvies. Molts comerços obrien, molts serveis es mantenien, però les condicions eren unes altres a les habituals. "Avui és el dia que comprem la verdura i al mercat no hi havia verdura. Feia pena. Al barri no hi ha gairebé ningú pel carrer", relata Fili Bravo, de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. Murs i sostres que cedeixen
A altres punts de la ciutat més pròxims al Front Marítim, com el Poblenou, es registraven avisos a grups de Whatsapp que explicaven com l'estructura d'un terrat havia caigut sobre un arbre, al carrer Llull, i que havien d'esperar els Bombers de Barcelona. També comentaven el cas de
la caiguda d'un mur al Centre Esportiu Nova Icària. Però no constaven fets més greus en el pla personal, i des de l'associació veïnal apuntaven que tampoc sentien "excessives sirenes" que sortissin de la caserna de bombers de la zona.
En el conjunt de la ciutat, però, sí que s'han registrat alguns fets que han deixat cinc ferits. Ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una compareixença al migdia. Hi ha
cinc persones que han quedat ferides, dos de les quals en estat greu, un per l'impacte de runa i l'altre pel cop d'un fanal. Entre els afectats de manera més lleu també hi ha un conductor de moto que va tenir un accident per la caiguda d'una branca a les 3h de la matinada. En total, els Bombers de Barcelona han fet 169 intervencions a les darreres hores, apuntava el consistori.
Un d'aquests serveis ha anat dirigit a Gràcia, on s'han trobat el sostre caigut de la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri on està ubicada l'escola de música Musics'Son.
"Ha caigut un envà sobre la teulada del propi oratori i ha causat l'esfondrament del sostre", comenta el Dídac, un dels responsables del centre, després d'haver vist com la runa ha quedat acumulada sobre les cadires i el piano que hi havia al punt més afectat de l'espai. Poc després, arribarien els Bombers i uns operaris per garantir la seguretat a la zona.
El sostre caigut d'una escola de música gracienca / Cedida
A l'Eixample, uns veïns que es trobaven que
la claraboia del seu edifici cedia, s'esmicolava i provocava la caiguda de vidres des del sostre de l'edifici i per tota l'escala. De nou, amb precaució, s'han evitat mals majors.
Entremig de la ciutat, la realitat del carrer ha quedat alterada, però tampoc massa. Com si li haguessin baixat la intensitat amb un comandament, però no del tot. Hi havia menys enrenou, però el moviment era indubtable. Els turistes evitaven la brossa que aquest dijous també ocupava el passeig de Gràcia. El metro ha perdut una tercera part del passatge habitual, però més de la meitat dels usuaris han continuat fent-ne ús. I les calçades veien passar vehicles, si bé
els que pedalaven eren sobretot repartidors de menjar a domicili carregats amb motxilles grogues de la marca Glovo. Anomalies al carrer
La televisió pública barcelonina, betevé, atenta a tots els detalls del territori municipal, detallava com la caiguda d'arbres s'ha repartit per tota la ciutat, amb casos a Montbau, la Zona Universitària o al Poble-sec. També compartia un dels vídeos-anècdota del dia, com és
l'arribada d'un sofà a la copa d'un arbre, que alhora impedia que caigués a la via pública.
La ciutat s'ha convertit, davant l'arribada d'una ventada històrica, en un recipient d'anomalies. De moment, però, s'han evitat les conseqüències tràgiques i la bona notícia és que
la pitjor part de l'episodi ja ha passat. L'alerta, però, es manté fins les 20h.