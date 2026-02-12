Fa vent més enllà de la regió metropolitana de Barcelona?

Un temporal de vent ha obligat a paralitzar tot Catalunya. Les escoles i els instituts no han obert aquest dijous al matí i l'activitat sanitària no urgent s'ha suspès. El Govern enviava aquest dimecres a la tarda un ES-Alert a tots i cadascun dels municipis del país, una eina que des de Protecció Civil han normalitzat després de la dana del País Valencià. La diferència d'aquest episodi és que, malgrat que el Meteocat només ha activat l'alerta vermella a la meitat de les comarques, tots els catalans han rebut el missatge. Des del Govern defensen que un dels motius d'aquesta decisió és la "mobilitat intercomarcal". Però, qui viu aquest dijous un temporal excepcional en realitat?
Si bé és cert que les ratxes de vent han superat els 100 quilòmetres per hora a diversos punts com el Port de Barcelona, Mataró o la Catalunya Central segons les dades del Meteocat, també n'hi ha d'altres on no s'ha arribat ni als 30, com alguns punts de l'Empordà o les Terres de l'Ebre. Tot just es tracta de dues zones on el vent no és pas un fenomen meteorològic estrany. "Aquí fa el vent que fa sempre", assegura una professora de Tortosa, "estem emprenyats, aquí hauríem pogut fer classe perfectament".
Així ho corrobora l'alcaldessa del municipi, Mar Lleixà, que lamenta que la decisió d'enviar un ES-Alert a tota la ciutadania no s'hagi fet de manera més "quirúrgica". "Entenc que establir mesures de prevenció és complicat, però cal fer-ne una anàlisi més acotada". I és que els ebrencs viuen l'aturada d'aquest dijous una mica desconcertats. "L'impacte que una decisió com aquesta té en la ciutadania és important" assenyala Lleixà, "natros estem molt acostumats".
En aquest sentit, la batllessa recorda episodis anteriors amb ràfegues de vent al territori més importants que el que es viu avui. Explica que fa només dues setmanes, a Tortosa es van haver de suspendre les activitats culturals i esportives a l'aire lliure després que un pi centenari caigués. Una decisió que van prendre des del consistori i que, en cap cas, va anar acompanyada d'un ES-Alert.
A Lleida i a Tarragona, "vent fort i res més"
Un episodi similar es va viure al Camp de Tarragona la mateixa setmana, on el fort vent va fer caure un arbre de grans dimensions a sobre d'un edifici a Valls. Tampoc es va enviar un missatge als telèfons mòbils de la zona. Sí que se n'ha enviat un aquest dimecres, tot i que, igual que a les Terres de l'Ebre, tampoc sembla que el temporal hagi causat greus incidents en aquesta demarcació. "Fa una mica de vent; tot està aturat, però és un dia tranquil", relata Antonio Ramos, periodista de Nació a Tarragona.
A la demarcació de Lleida, les ratxes de vent han arribat i han superat els 60 quilòmetres per hora en alguns punts, però, en la majoria de casos, es tracta de ràfegues habituals. "És un vent que emprenya i molesta", explica Àlvar Llobet, periodista de Nació a Lleida, "però la sensació és que amb aquest temps moltes altres vegades s'ha fet vida normal".
I els nens, a casa
Tot just en aquestes zones de Catalunya és habitual sentir entre els ciutadans que, si la situació s’hagués produït a l’inrevés —és a dir, amb alerta vermella al sud del país o a Ponent i alerta groga a Barcelona—, el país no s’hauria aturat de la mateixa manera. Així ho veu l'Àngels López, una veïna de la Ràpita, que lamenta que des del Govern no s'hagin pres mesures d'una manera més territorialitzada. "No em sap greu que es facin alertes i que hi hagi precaució, al contrari. El que em fot és este centralisme que s'acostuma a aplicar", assevera.
L'Àngels té tres fills i explica que és complicat cuidar-los durant tants dies sense escola. Ahir hi va haver vaga educativa, avui les classes estan suspeses i, a molts municipis del país, demà o dilluns tampoc hi ha classe perquè és dia de lliure disposició. A banda, afegeix que aquest dijous a la Ràpita, les ràfegues de vent només han arribat als 55 quilòmetres per hora. "Em fa ràbia perquè ja van dir ahir que en algunes comarques [com el Montsià] només hi havia risc moderat de vent. Si ja ho saps perquè tens el pronòstic clar, no entenc per què no han deixat aquestes comarques actives. Això és el que m'indigna", lamenta.
A més de 300 quilòmetres de distància, una nena de Ripoll de 9 anys ho té clar. Passat el moment crític del temporal, explica des del sofà de casa seva i amb els pares a casa que "no fa vent" i que hauria pogut anar "perfectament" a classe o almenys, anar-hi a partir de l'hora del pati. "Ara mateix aniria a l'escola", assegura.
Empresariat Cerdanya critica el tancament "centralitzat" per les ventades
També al Pirineu, l'entitat Empresariat Cerdanya ha carregat durament contra la gestió de l'emergència, denunciant que les decisions preses des de Barcelona no tenen en compte la realitat del seu territori. En un comunicat, lamenten que s'hagi imposat un tancament total de l'activitat econòmica i turística per unes ventades que, segons dades de l'AEMET, són habituals a la zona i es podrien gestionar amb criteris tècnics locals. L'empresariat reclama que es deixi de paralitzar la comarca amb mesures generalitzades que ignoren que les comarques de muntanya tenen condicions pròpies i estan acostumades a aquests fenòmens meteorològics.