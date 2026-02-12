12 de febrer de 2026

Terra

La ciclogènesi explosiva del 2009, la pitjor ventada del segle

Catalunya afronta aquest dijous el que pot ser el temporal més intens de vent de la darrera dècada

  • La darrera gran ventada, el desembre de 2014, va provocar dos morts a Terrassa -

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 06:00

Catalunya s'enfronta aquest dijous a un temporal de vent excepcional. No per la velocitat màxima de les ratxes sinó sobretot perquè l'impacte serà màxim a les zones més poblades del país. En aquest sentit, a diferència de les tramuntades o mestralades habituals als extrems del país, els més temuts són els que se centren en zones com el litoral i prelitoral central. De fet, la pitjor ventada d'aquest segle va ser provocat per una ciclogènesi explosiva el gener de 2009.

Cicló Klaus: set morts el gener de 2009

La gran ventada del segle XXI a Catalunya. Va ser provocada el 24 de gener de 2009 pel cicló Klaus, generada per una ciclogènesi explosiva, fenomen que es produeix quan la diferència de pressió és molt extrema: 24 hectopascals en només 24 hores.

  • Set morts a Catalunya, quatre dels quals van ser nens en esfondrar-se una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat, i un total de 26 al conjunt d'Europa.
  • Es van superar els 200 km/h a Portbou i ratxes de 150 km/h a l'Hospitalet de l'Infant. Al centre de Barcelona es va arribar als 98 km/h.
  • Milers d'arbres van caure -especialment al Vallès i Baix Llobregat-, els talls d'electricitat van afectar 200.000 abonats i es va interrompre la circulació ferroviària.

La ventada del 9 de desembre de 2014

L'últim gran temporal de vent a Catalunya. Va ser especialment virulent a la regió metropolitana -Vallès, Baix Llobregat i Barcelonès-.

  • Dues víctimes mortals a Terrassa per la caiguda d'un mur i un maquinista ferit molt greu en caure un arbre a l'R3 a la Garriga.
  • Ratxes de 126 km/h a Castellar del Vallès i 176 km/h al Santuari de Queralt (Berga).
  • Destrossa forestal sense precedents al Vallès Occidental, amb boscos sencers de pins abatuts en pocs minuts.

El temporal Glòria (gener de 2020)

Tot i que se'l recorda més per la pluja i el temporal marítim històric, el vent va ser un element clau que explica la virulència d'un episodi que va provocar quatre morts a Catalunya i 13 al conjunt de l'Estat.

  • Ratxes sostingudes de més de 100 km/h en molts punts del litoral durant més de 48 hores.
  • L'onatge, impulsat pel fort vent de llevant, va fer que l'aigua de mar entrés quilòmetres endins al Delta de l'Ebre, destrossés passejos marítims a tota la Costa Brava i contribuís a agreujar les inundacions pel desbordament de rius com el Ter o la Tordera.

Grans temporals de vent del final del segle XX

Abans de l'any 2000, Catalunya va viure temporals de vent molt intensos, sovint associats a grans borrasques atlàntiques o a llevantades violentes.

Destacada l'episodi del 7 i 8 de novembre de 1982 -conegut per les inundacions dels Aiguats del 82-, amb ratxes de fins a 170 km/h al Pirineu. El febrer de 1984, el cicló Hortense va provocar ratxes de fins a 150 km/h a punts de l'interior, mentre que la ventada del 2 de gener de 1998 va registrar a la Molina una ratxa de 219 km/h, que encara avui es manté com una de les més importants de la història de Catalunya.

