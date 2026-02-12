La ciclogènesi explosiva del 2009, la pitjor ventada del segle

Catalunya s'enfronta aquest dijous a un temporal de vent excepcional. No per la velocitat màxima de les ratxes sinó sobretot perquè l'impacte serà màxim a les zones més poblades del país. En aquest sentit, a diferència de les tramuntades o mestralades habituals als extrems del país, els més temuts són els que se centren en zones com el litoral i prelitoral central. De fet, la pitjor ventada d'aquest segle va ser provocat per una ciclogènesi explosiva el gener de 2009.
Cicló Klaus: set morts el gener de 2009
La gran ventada del segle XXI a Catalunya. Va ser provocada el 24 de gener de 2009 pel cicló Klaus, generada per una ciclogènesi explosiva, fenomen que es produeix quan la diferència de pressió és molt extrema: 24 hectopascals en només 24 hores.
- Set morts a Catalunya, quatre dels quals van ser nens en esfondrar-se una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat, i un total de 26 al conjunt d'Europa.
- Es van superar els 200 km/h a Portbou i ratxes de 150 km/h a l'Hospitalet de l'Infant. Al centre de Barcelona es va arribar als 98 km/h.
- Milers d'arbres van caure -especialment al Vallès i Baix Llobregat-, els talls d'electricitat van afectar 200.000 abonats i es va interrompre la circulació ferroviària.
La ventada del 9 de desembre de 2014
L'últim gran temporal de vent a Catalunya. Va ser especialment virulent a la regió metropolitana -Vallès, Baix Llobregat i Barcelonès-.
- Dues víctimes mortals a Terrassa per la caiguda d'un mur i un maquinista ferit molt greu en caure un arbre a l'R3 a la Garriga.
- Ratxes de 126 km/h a Castellar del Vallès i 176 km/h al Santuari de Queralt (Berga).
- Destrossa forestal sense precedents al Vallès Occidental, amb boscos sencers de pins abatuts en pocs minuts.
El temporal Glòria (gener de 2020)
Tot i que se'l recorda més per la pluja i el temporal marítim històric, el vent va ser un element clau que explica la virulència d'un episodi que va provocar quatre morts a Catalunya i 13 al conjunt de l'Estat.
- Ratxes sostingudes de més de 100 km/h en molts punts del litoral durant més de 48 hores.
- L'onatge, impulsat pel fort vent de llevant, va fer que l'aigua de mar entrés quilòmetres endins al Delta de l'Ebre, destrossés passejos marítims a tota la Costa Brava i contribuís a agreujar les inundacions pel desbordament de rius com el Ter o la Tordera.
Grans temporals de vent del final del segle XX
Abans de l'any 2000, Catalunya va viure temporals de vent molt intensos, sovint associats a grans borrasques atlàntiques o a llevantades violentes.
Destacada l'episodi del 7 i 8 de novembre de 1982 -conegut per les inundacions dels Aiguats del 82-, amb ratxes de fins a 170 km/h al Pirineu. El febrer de 1984, el cicló Hortense va provocar ratxes de fins a 150 km/h a punts de l'interior, mentre que la ventada del 2 de gener de 1998 va registrar a la Molina una ratxa de 219 km/h, que encara avui es manté com una de les més importants de la història de Catalunya.