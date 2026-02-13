Barcelona o Londres? 10 hores plovent i no para

L'endemà del temporal de vent provocat per la borrasca Nils, Catalunya ha rebut l'arribada d'Oriana, la novena depressió de gran impacte d'aquesta intensa temporada. Aquest nou front ha pres el relleu d'un episodi de ventades importants per donar pas a una jornada marcada per la pluja i la neu a bona part del país.
La pluja ha estat pràcticament general a tot el país, amb registres significatius que han regat la majoria de comarques, exceptuant els dos extrems de Catalunya on les precipitacions han estat més minses. Aquest episodi referma un inici de febrer excepcionalment humit que continua omplint les reserves hídriques després d'un gener ja de per si plujós.
10 hores plovent a Barcelona
A Barcelona, la pluja ha estat la protagonista indiscutible de la jornada, caient de manera continuada des de primera hora del matí. El cel tapat i el plugim constant no han donat treva durant més de 10 hores consecutives, complicant la mobilitat en una ciutat que encara es recuperava dels efectes dels forts vents dels dies anteriors.
A tota la regió metropolitana, les acumulacions d'aigua han estat notables, situant-se de mitjana al voltant dels 20 litres per metre quadrat. Els registres han estat superiors en punts de Ponent i l'altiplà central amb acumulacions fins a 30 litres, de fet, és a Ulldemolins (Priorat) on, segons el Meteocat, més ha plogut amb un registre de 29,3 litres.
Finalment, cal destacar la intensa nevada al Pirineu, on la cota ha baixat més del que apuntaven els pronòstics inicials, situant-se força per sota dels 1.000 metres en alguns moments. Aquesta baixada tèrmica ha permès que poblacions com la Seu d'Urgell o Sort hagin quedat completament emblanquinades, deixant una imatge de ple hivern en aquest tram central del mes de febrer.