Torà desborda sàtira i tradició en una multitudinària 37a Festa del Brut i la Bruta amb 10.000 assistents

La històrica Festa del Brut i la Bruta ha tancat la seva 37a edició confirmant el seu poder de convocatòria i la seva singularitat. Segons estimacions de l'organització, prop de 10.000 persones han passat pel municipi al llarg del cap de setmana, consolidant la celebració com un dels referents singulars de l'hivern a les terres de Lleida i el tret de sortida oficiós dels carnavals a Catalunya.
La festa, que enguany presentava un cartell musical ambiciós encapçalat per Els Catarres la nit de divendres, ha mantingut el seu eix vertebrador en la tradició de la Llordera i la sàtira local, que aquest any ha tingut un gir polític inesperat.
Nit de disfresses
Eva Balcells
Trump, Franco i l'actualitat toranesa
L'acte central de dissabte a la tarda a la Plaça del Pati va comptar amb la presència del periodista Espartac Peran com a convidat especial i presentador. Tot i això, el moment més esperat de la tarda va arribar amb el pregó satíric, enguany interpretat per l'humorista i cantant Ferran Aixalà.
Espartac Peran
Eva Balcells
El fil conductor de l'espectacle va girar entorn d'un suposat pla secret de Donald Trump per conquerir Torà. Davant la impossibilitat d'assistir-hi personalment per qüestions d'agenda, el magnat va enviar un "amic seu": una paròdia de Francisco Franco interpretada per un actor. En un gir còmic molt celebrat pels assistents, el dictador va aparèixer assegurant que "no estava mort, sinó de parranda", tancant el gag abans de donar pas als ballets tradicionals.
A més de la sàtira, l'organització va recuperar l'essència de la festa antiga, recuperant la lloca i els acompanyants i escenificant costums de demanar, porta a porta de cada casa, aliment per així fer una gran festa amb tot el poble. La tarda de dissabte va tancar novament a la Plaça del Pati amb el Bingo Brut musical novetat d’enguany i una botifarrada popular.
Contanstifarra
Eva Balcells
La Nit del Constantí i l'èxit musical
La festa va arrencar divendres amb la consolidada Nit del Constantí. El gegant va ser "despertat" a la Plaça del Pati i traslladat en cercavila fins a la Plaça de l'Església. Allà, sota una temàtica de "mons paral·lels" evocats pels efectes de la beguda de la festa, es va donar pas a la gresca nocturna. Els concerts d'Els Catarres divendres, i de la Banda Neon i K-ZU dissabte, van omplir el pavelló poliesportiu fins a esgotar totes les localitats.
Contanstifarra
Eva Balcells
Pedrera festiva assegurada
La jornada de dissabte va començar amb la Llordereta, on els més joves van prendre el protagonisme replicant els elements de la festa gran. El matí va comptar amb el concert familiar del grup Ambauka, reforçant el caràcter intergeneracional de la celebració.