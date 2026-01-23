23 de gener de 2026

L’Arxiu Diocesà de Solsona restaura el Totum de Sant Martí de Joval (s. XIX)

L’Arxiu Diocesà de Solsona va realitzar durant el 2025 la restauració del Totum de Sant Martí de Joval, un llibre parroquial datat entre els anys 1840 i 1850

  • Tot un de Sant Martí de Joval

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 16:16

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinada a la conservació i restauració de béns culturals.

El document, custodiat a l’Arxiu Diocesà de Solsona, recull diversos sagramentals de la parròquia de Sant Martí de Joval, actualment integrada a la parròquia de Sant Just-Joval, i constitueix una font primària imprescindible per a l’estudi de la història religiosa i social del territori durant el segle XIX.

Abans de la intervenció, el llibre presentava un estat de conservació ruïnós a causa de l’exposició prolongada a la humitat i a l’aigua, amb greus afectacions microbiològiques, pèrdues de suport, fragilitat extrema del paper i degradació de les tintes. Aquestes patologies en feien impossible la manipulació i la consulta, posant en risc la seva preservació definitiva.

La restauració s’ha dut a terme durant l’any 2025 per la restauradora Francesa Tort al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i ha inclòs un estudi previ exhaustiu, la documentació fotogràfica completa del procés i un conjunt de tractaments de conservació i restauració respectuosos amb els criteris de mínima intervenció i reversibilitat.

Entre les actuacions principals destaquen la neteja mecànica del suport, la desinfecció i estabilització del paper, la fixació puntual de tintes, la consolidació estructural mitjançant laminació amb paper japonès, el cosit dels quadernets per recuperar la unitat del volum i la creació d’un sistema d’emmagatzematge de conservació fet a mida. Aquest conjunt d’intervencions ha permès retornar l’estabilitat físico-mecànica al document i garantir-ne la conservació a llarg termini.

Amb aquesta actuació, l’Arxiu Diocesà de Solsona reafirma el seu compromís amb la preservació del patrimoni documental eclesiàstic i amb la seva posada a disposició de la recerca i la eciutadania.

