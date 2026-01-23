L’Arxiu Diocesà de Solsona restaura el Totum de Sant Martí de Joval (s. XIX)

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinada a la conservació i restauració de béns culturals.
El document, custodiat a l’Arxiu Diocesà de Solsona, recull diversos sagramentals de la parròquia de Sant Martí de Joval, actualment integrada a la parròquia de Sant Just-Joval, i constitueix una font primària imprescindible per a l’estudi de la història religiosa i social del territori durant el segle XIX.
Abans de la intervenció, el llibre presentava un estat de conservació ruïnós a causa de l’exposició prolongada a la humitat i a l’aigua, amb greus afectacions microbiològiques, pèrdues de suport, fragilitat extrema del paper i degradació de les tintes. Aquestes patologies en feien impossible la manipulació i la consulta, posant en risc la seva preservació definitiva.
La restauració s’ha dut a terme durant l’any 2025 per la restauradora Francesa Tort al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i ha inclòs un estudi previ exhaustiu, la documentació fotogràfica completa del procés i un conjunt de tractaments de conservació i restauració respectuosos amb els criteris de mínima intervenció i reversibilitat.
Entre les actuacions principals destaquen la neteja mecànica del suport, la desinfecció i estabilització del paper, la fixació puntual de tintes, la consolidació estructural mitjançant laminació amb paper japonès, el cosit dels quadernets per recuperar la unitat del volum i la creació d’un sistema d’emmagatzematge de conservació fet a mida. Aquest conjunt d’intervencions ha permès retornar l’estabilitat físico-mecànica al document i garantir-ne la conservació a llarg termini.
Amb aquesta actuació, l’Arxiu Diocesà de Solsona reafirma el seu compromís amb la preservació del patrimoni documental eclesiàstic i amb la seva posada a disposició de la recerca i la eciutadania.