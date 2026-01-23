Un projecte ajuda a donar a conèixer el patrimoni solsoní a les noves generacions

SOLSONIANES és un programa de col·laboració entre el Museu de Solsona i els centres educatius de la comarca del Solsonès, amb la finalitat de convertir el patrimoni cultural i el mateix museu en una caixa d’eines per als centres educatius, que els permeti generar contextos d’aprenentatge innovadors per treballar el currículum educatiu de forma competencial.
El programa
SOLSONIANES ha estat desenvolupat conjuntament pel Museu de Solsona i el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès, en el marc del Programa cultura i educació, impulsat de forma conjunta pel Departament de Cultura i el Departament d’Educació i formació professional, en col·laboració amb la cooperativa Raiels.
Solsonianes
Museu de Solsona
OBJECTIUS
L’objectiu del programa és el d’afavorir una experiència significativa per a l'alumnat, des d'una mirada transversal i competencial, connectada amb el currículum educatiu i amb una metodologia globalitzadora.
Fomentar la cohesió social entre diferents agents culturals i educatius del territori, promovent la integració i el treball al voltant de la identitat.
Crear una xarxa de professionals amb mirada territorial, que faciliti l’intercanvi d’experteses, traçant ponts entre les disciplines de la cultura i l’educació.
Apropar el museu a l’alumnat i l’alumnat al museu, fomentant la idea del museu com a espai pedagògic habitual –no extraordinari, ni puntual– on es posin a disposició dels centres educatius els continguts, tasques i oficis que li son propis.
Treballar el
pensament crític a través de l’art i el patrimoni.
QUÈ APORTA EL PATRIMONI A L'AULA?
1. Garanteix els
drets culturals de l’alumnat, assegurant l’accés a la cultura com a part essencial del seu desenvolupament.
2. Facilita el
coneixement del territori, l’art, la cultura, els valors, les tradicions i les creences. Permet relacionar el coneixement teòric, la dimensió vivencial i els sabers pràctics.
3. Contribueix en la
comprensió de les societats i els esdeveniments, fomentant la consciència històrica. Ens ajuda a reflexionar sobre el passat per entendre el present i prendre decisions sobre el futur.
4. Fomenta el
respecte i l’empatia vers l’alteritat, afavoreix la formació d’una ciutadania compromesa i promou l’esperit crític i la formació d’opinions pròpies.
5. És representació d’una identitat col·lectiva, fomenta un
sentiment de pertinença i arrelament a la cultura i un vincle amb l’entorn, esdevenint un element d’inclusió i cohesió entre l’alumnat.
6. Ens ensenya a
donar valor, perquè un objecte o manifestació sigui considerat patrimoni, ha de ser reconegut i valorat per la comunitat.
7. Fomenta una actitud de
participació responsable i una intervenció activa en la defensa del patrimoni cultural. Així mateix, impulsa el caràcter investigador i crític de l’alumnat.
8. Commou, entusiasma i genera emocions que esdevenen una
porta d’entrada privilegiada al coneixement .
Solsonianes
Museu de Solsona
CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA
• S’allunya de la idea de simulacre en l’educació. Parteix d’un repte o pregunta vinculats a un element patrimonial o al mateix museu, basats en problemes i necessitats reals.
• Implica un desafiament intel·lectual. Provoca la investigació per part de l’alumnat per trobar respostes i solucions als reptes plantejats.
• Fomenta el treball col·laboratiu. Es basa en el treball en equip i la presa de decisions col·lectives per part de l’alumnat.
• L’aprenentatge surt de l’aula. Es realitza un producte final de qualitat, amb voluntat d’esdevenir públic, que es comparteix amb la comunitat.
• Proposa una metodologia professionalitzadora. Cerca que l’alumnat es familiaritzi amb les formes de fer i el llenguatge propis dels museus.
• Promou l’enxarxament territorial. Hi ha un assessorament i un acompanyament per part del personal del museu, el CRP i un mediador extern que garantirà un assessorament perllongat. COCREACIÓ I ENXARXAMENT TERRITORIAL
La metodologia del programa
SOLSONIANES ha estat elaborada a través d’un procés de cocreació.
Des del
Museu de Solsona s’ha aportat l’expertesa en patrimoni. Durant el desenvolupament del programa, actuarà com a eina de suport per al procés de recerca de l’alumnat i les seves instal·lacions acolliran la presentació del resultat final.
El
Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès ha fet una mirada pedagògica al patrimoni, facilitant la seva relació amb el currículum educatiu de primària i secundària i les competències que aquest permet treballar. Donarà suport als centres educatius durant el desenvolupament i l’avaluació del programa.
Els
centres educatius participants en la prova pilot, l’Institut Francesc Ribalta i l’Escola El Vinyet, han flexibilitzat els seus projectes educatius per adaptar-se a les necessitats del programa i oferint un context real on testejar la metodologia.
La cooperativa
Raiels actua com a agent de mediació entre els centres educatius i l’equipament cultural, garantint la correcta posada en marxa del programa.
SOLSONIANES és una iniciativa del Programa cultura i educació de la Generalitat de Catalunya i promou les bones pràctiques que estableixin relacions duradores entre equipaments culturals i centres educatius, amb mirada d’enxarxament territorial.