Avís de tall de subministrament elèctric a Solsona

Cardener Distribució Elèctrica informa de tres interrupcions programades del subministrament elèctric la setmana vinent, en alguns sectors de la ciutat.
Detall dels talls:
De 10 a 11 h
Ctra. de Manresa (números parells 42-58), c. Estivella (3-16), Serra Seca, Puig Sobirà, cases Quic, Mai Mai, Dolmen, Les Comes, Courer i Soler.
Interrupció del servei per protecció contra l’electrocució d’avifauna.
De 8.30 a 10.30 h
C. Regata (números senars 17-33), Dominics (12 i 16), Sant Llorenç (32-54), Sant Miquel Pont (parells 2-14), Sant Roc, Santa Llúcia i pl. Sant Roc (1-4).
Interrupció per digitalització i millora de la seguretat de la xarxa de baixa tensió.
De 13 a 15 h
Polígon industrial de la Vinya del Teuler i ctra. de Manresa (km 49,5).
Interrupció per digitalització i millora de la seguretat de la xarxa de baixa tensió.