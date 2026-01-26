El Consell Comarcal del Solsonès presenta un recull dels relats guanyadors del concurs de la gent gran (2013-2022)

El Consell Comarcal del Solsonès i l’Arxiu Comarcal del Solsonès presenten aquest dimecres, a les set de la tarda, el Recull de relats breus per a gent gran (2013-2022), una publicació que representa una compilació dels textos guanyadors del concurs literari adreçat a persones grans, organitzat conjuntament per ambdues institucions.
El recull inclou els relats premiats entre els anys 2013 i 2022, escollits d’entre un total de 55 obres presentades al llarg de les diferents edicions. Durant els primers anys, el concurs comptava únicament amb la modalitat de prosa, mentre que a partir del 2015 es van incorporar la modalitat de poesia. En la majoria d’edicions la temàtica ha estat lliure, tot i que l’any 2021 es va proposar el tema “vides confinades” a causa de la pandèmia de la COVID-19. L’edició del 2020 va ser la que va registrar una menor participació, també a conseqüència de la situació sanitària.
Els autors i autores guanyadors de les diferents edicions són: Maria Rosa Palà Ribera, Maria Ramon Costa, Jesús Rodríguez Corbacho, Joan Armengol Puig, Lluís Folch Soler, Teresa Corominas Salamero, Josep M. Bertran Teixidor, Josep Hueso Garcia, Carme Vila Besora, Magdalena Vilalta Ripoll i Jordi Cardona Regada. Alguns d’aquests autors han estat premiats en més d’una edició del concurs.
El jurat ha estat format per un representant d’Òmnium Solsonès, un representant del Consell de la Gent Gran del Solsonès, un representant del Consell de la Gent Gran de Solsona, un representant dels Serveis Socials Bàsics i un representant de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, i ha estat presidit pel conseller o consellera de Drets Socials del Consell Comarcal del Solsonès.
L’edició del recull ha estat finançada pel Departament de Cultura i el Departament de Drets Socials. L’acte de presentació és obert a tothom i comptarà amb l’assistència de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, la consellera comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminisme i un representant de l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Durant l’acte, la rapsoda Alba Mascarella llegirà fragments de la publicació.