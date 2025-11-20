El solsoní Genís Cardona rep un guardó literari a la Festa de les Lletres de Terrassa

Terrassa ha celebrat aquest dimecres 19 de novembre la quarta edició de la Festa de les Lletres. Ha estat al Teatre Alegria a partir de les 19 h, en un acte gratuït i obert al públic. Durant la vetllada s’han entregat els guardons als premis literaris més rellevants de la ciutat, que enguany han tingut accent solsoní.
Genis Cardona Torradeflot, de Solsona, ha participat a la XVI edició dels Premis Soler i Palet de narracions curtes, organitzada per l’Ateneu Terrassenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Deu han estat els textos seleccionats dels 38 presentats al concurs, i l'escriptor solsoní s'ha endut el segon premi amb “Les llàgrimes del soldat”. El primer premi ha estat per Eloi Rocamora Giménez per “El mag", i el tercer lloc, per Maria Josep Palau, que havia participat en la convocatòria amb la narració “El vestit”. La resta de participants finalistes van ser Montserrat Rodó Montamat, Patrici Batalla Serra, Elena Polanco Durán, Josep Valls Cardús, Manel Alsina Ballesté, Maria Montserrat Puig Marcè i Montserrat Puche Cano. Premis locals com aquests suposen "un estímul per seguir creant històries", ha dit Rocamora després de recollir la distinció.
Els relats premiats seran publicats en format de llibre electrònic a la pàgina web de l’Ajuntament. El primer premi consisteix en un lot de llibres per valor de 120 euros gentilesa de La Casa del Llibre i 400 euros lliurats per l’Ateneu Terrassenc. El segon premi, un lot de llibres per valor de 80 euros gentilesa de la Llibreria Nikochan i 300 euros lliurats per l’Ateneu Terrassenc; i el tercer, un lot de llibres per valor de 60 euros gentilesa de la llibreria La Temerària i 200 euros lliurats per l’Ateneu Terrassenc.
Durant la vetllada s'han lliurat també els premis de la VI Edició del Premi Anna Murià de contes, de la VI edició del Premi Marta Pessarrodona de poesia catalana per a joves i de la XXII edició del Premi Agustí Bartra de poesia catalana.