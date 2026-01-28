El Zoo del Pirineu celebra la primera Trobada de Padrins i Padrines

El Zoo dels Pirineus va viure aquest diumenge una jornada històrica amb la celebració de la 1a Trobada de Padrins i Padrines, dedicada a totes les persones que donen suport al refugi mitjançant l'apadrinament d'animals salvatges irrecuperables.
L'esdeveniment, de caràcter emotiu i comunitari, va servir per reforçar l'enllaç entre el centre i la ciutadania que fa possible la seva tasca diària de rescat i cura dels animals que no poden tornar al medi natural.
Un dels moments més destacats va ser la inauguració de la nova instal·lació de Murri, possible gràcies als fons recaptats durant el Mercat Solidari de Nadal 2024, amb el suport d'empreses col·laboradores del territori, que van aportar productes locals per contribuir a aquesta millora.
La jornada va incloure també una visita als animals apadrinats, una exhibició de vol, un taller educatiu, i va finalitzar amb un dinar conjunt entre padrins, equip del refugi i empreses implicades. Des del Zoo del Pirineu es destaca que els apadrinaments i la implicació local són essencials per garantir una vida digna als animals residents i continuar avançant en la protecció de la fauna salvatge dels Pirineus.