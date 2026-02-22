Les reivindicacions laborals dels metges és visibilitzen a Solsona

Aquesta setmana Metges de Catalunya (MC) ha tornat a mobilitzar milers de facultatius per reclamar al Departament de Salut millores laborals i assistencials en les condicions del seu exercici professional al sistema sanitari públic. A Solsona hem pogut veure una pancarta penjada a l'accés del Centre Sanitari on s'hi podia llegir "Vaga de metges. Jornades inhumanes. 37,5 hores + 1/2 guàrdies 24H = setmanes de fins al 80!!"
Principals reivindicacions
El principal cavall de batalla és la lluita per un conveni propi, al marge de la resta de col·lectius sanitaris.
Tot i això, el conflicte més recent amb el Ministeri de Sanitat s'emmarca en la reforma de l'estatut marc dels professionals sanitaris, la llei bàsica que regula les relacions laborals.
El ministeri i els sindicats negociadors van signar un acord al gener per al nou estatut marc. Les organitzacions mèdiques, però, no hi van donar suport, ja que s'han sentit infrarepresentades en les negociacions i consideren que les seves demandes necessiten una resposta específica.
Més enllà del conflicte a escala estatal, el sindicat Metges de Catalunya insta el Departament de Salut a donar resposta a les reivindicacions laborals.
Les reclamacions del col·lectiu se centren a millorar les condicions laborals, especialment les que afecten la jornada laboral i els descansos i a eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores. També demanen que es contractin més professionals per reduir la sobrecàrrega assistencial.
Els professionals sanitaris, a més, s'han mostrat molestos aquesta setmana per la mesura dels incentius econòmics a l'atenció primària --que finalment Salut ha retirat-- per reduir la durada de les baixes laborals dels pacients i evitar que no s'allarguessin en excés les baixes mèdiques de persones encara sense diagnòstic.