Nova vaga dels metges: rua reivindicativa per Barcelona per denunciar la sobrecàrrega laboral

Centenars de metges s’han manifestat aquest divendres al voltant de Departament de Salut a Barcelona, a la Travessera de les Corts, en una nova jornada de vaga autonòmica a la sanitat pública, després de l'aturada de dilluns. A escala estatal la convocatòria ha estat de cinc dies. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 1.000 persones han participat en la manifestació i, segons el sindicat Metges de Catalunya -convocant de la protesta-, unes 3.000.
Els manifestants han fet una rua reivindicativa sota el nom 'Carnaval dels Privilegis', que ha sortit de la conselleria i ha acabat al mateix punt. De fet, la rua s’ha dividit en cinc comparses temàtiques per representar els cinc "problemes" que denuncia el col·lectiu: les guàrdies de 24 hores; la sobrecàrrega de treball; les dificultats del dret a la conciliació; unes jornades laborals en què falta temps per atendre els pacients i la manca de professionals al sistema públic.
Metges de Catalunya insta Illa a liderar les solucions
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentat que, tot i les mobilitzacions dels darrers mesos, no hi hagi cap negociació amb el Departament de Salut i ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a liderar la cerca de millores per als metges: “Si té les solucions per a Catalunya, que negociï amb els metges”.
En una atenció als periodistes durant el recorregut, Lleonart ha avisat que la situació del sistema sanitari és “crítica per al país” i fins i tot ha alertat que, si no es reverteix: “Un dia ens aixecarem i veurem com es col·lapsa, com va col·lapsar Rodalies no fa gaire”.
Diversos mesos de mobilitzacions
La manifestació ha coincidit amb una nova jornada de vaga del col·lectiu. Els metges catalans i espanyols s’han mobilitzat en els darrers mesos per a un conveni propi i altres millores. El conflicte més recent amb el Ministeri de Sanitat s’emmarca en la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris, la llei bàsica que regula les relacions laborals del personal estatutari del sistema nacional de salut (SNS) i que havia quedat obsoleta després de més de 20 anys sense actualitzar-se. Tot i l’acord a què el Ministeri ha arribat amb altres sindicats, les organitzacions mèdiques no s’han sentit escoltades en les negociacions.