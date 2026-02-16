La setmana de la «doble vaga» dels metges arrenca amb un seguiment del 39% segons els sindicats i d'un 6% segons Salut

El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga del col·lectiu d’aquest dilluns en un 39%. Per territoris, el sindicat convocant de l'aturada indica que, a les comarques de Barcelona, el seguiment és del 45%; a les de Girona, del 47%; a Tarragona, del 24%, i a Lleida, del 19%. Per àmbit assistencial, xifra el seguiment en un 44% a l’atenció primària i en un 25%, als hospitals. Els metges d’arreu de l’Estat estan cridats a la vaga durant tota la setmana per reclamar un conveni propi i altres mesures que introdueixin millores, sobretot vinculades a l’esgotament professional i la sobrecàrrega. El sindicat català ha fet una convocatòria pròpia de vaga aquest dilluns i divendres per interpel·lar directament el Departament de Salut.
Per contra, com és habitual, les dades que ofereix la Generalitat s'allunyen del seguiment anunciat pels impulsors de la vaga. Segons la conselleria, les dades provisionals fins al migdia deixen un seguiment del 6,2% als centres sanitaris, per part del personal de medicina.
A nivell estatal, la convocatòria de vaga és més àmplia i és per als cinc dies de la setmana, segons ha cridat el comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en què s’han integrat organitzacions autonòmiques, entre elles Metges de Catalunya, que hi dona suport. Així doncs, els metges catalans poden anar a la vaga tota la setmana sota el paraigua estatal, però Metges de Catalunya ha decidit centrar-se en dues jornades, la d’aquest dilluns i divendres, per interpel·lar la conselleria en les seves reivindicacions.
Segons dades del sindicat, majoritari en el col·lectiu de metges, uns 30.000 professionals estan cridats a la vaga a Catalunya. Amb tot, en les vagues de professionals sanitaris, els serveis mínims són alts, ja que s'han de garantir les urgències; les unitats vitals, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i les operacions inajornables, entre altres activitats.