Balaguer estrenarà «La reguereta», una sardana inèdita de Sisco Amorós

El món sardanista balaguerí continua treballant per ampliar la nòmina de sardanes evocadores de la ciutat, i torna a estar d’enhorabona. Una nova peça s’estrenarà el proper 7 de juny: es tracta de “La reguereta”, una sardana del músic i compositor Francesc “Sisco” Amorós i Prat, una obra que va composar fa anys per ser cantada i que ara s’ha instrumentalitzat per a cobla.
La peça, que fa referència al popular safareig del centre històric on tantes dones van anar a rentar-hi roba durant dècades, ha estat arranjada per Ferran Carballido, amb qui el Col·lectiu Sardanista de Balaguer ja havia treballat anteriorment. A més, el compositor està molt vinculat amb la família Amorós, ja que toca el flabiol a les mateixes files de la cobla-orquestra Selvatana on també hi toca el fill del compositor, el fiscornaire Jordi Amorós.
La nova sardana s’inclourà al disc de sardanes balaguerines que s’ha engegat aquest maig amb una campanya de micromencenatge a través de la plataforma verkami. L’enregistrament commemorarà els setanta-cinc anys de concursos de colles sardanistes de Balaguer, i inclourà un total de quinze sardanes locals, així com la dansa “La galop de Balaguer”.
Està previst que es presenti al novembre dins de la Festa Major. L’estrena de "La reguereta" s’ha programat per la ballada que es duu a terme al voltant de l’ofrena floral als comtes d’Urgell, una audició monogràfica d’obres ponentines on també s’hi podrà sentir "Per sempre serem" del compositor pontsicà Xavier Palà, estrenada aquest maig i que contè l’himne dels Amics de Sant Pere de Ponts.
El programa inclourà d’altres obres estrenades recentment, com són “Records d’Artesa” de Jordi Molina, “Les fades de Hollywood” de Marc Timon, “Alguaire d’Aplec” de Maria-Mercè Navarro o “Colla Verge del Miracle” d’Òscar Barqué. Francesc "Sisco" Amorós i Prat va ser un músic balaguerí, autor entre d’altres de les músiques de "Viu la Passió" i dels Pastorets de Balaguer. Impulsor de la Banda Municipal de Música de Balaguer o de la Cobla Comtal, de la que en va ser fundador, Amorós va deixar escrites dues sardanes més, “Balaguer cel de la Terra Ferma” dedicada a la seua ciutat, i “Anna Maria” dedicada a la seva esposa.