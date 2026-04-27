El grup lleidatà Selva Nua s'atura «indefinidament» després de sis anys

Tenim notícies amargues: Selva Nua ens aturem indefinidament". Així comença un text del grup Selva Nua al seu perfil d'Instagram en què anuncia que paren després de 6 anys. "Hem decidit parar per mirar endins i cuidar-nos", han apuntat. "Encara ho estem processant, però sens dubte mirar enrere ens fa posar la pell de gallina".
Selva Nua ha publicat dos discos: "Momentani" (2022) i "I tu què fas quan no fas res?" (2025). El seu darrer senzill és 'Quan tot vagi malament...' amb la col·laboració de Yung Rajola. El grup, format per Joana Jové, Adrià Garcia i Pol Mitjans, també ha anunciat que farà una gira amb quatre concerts que finalitzarà el 18 de juny a la sala Razzmatazz de Barcelona.
"Hem viscut coses que mai hauríem imaginat i només us podem donar les gràcies per acollir la nostra música amb tant d’amor i per la confiança que ens heu regalat des del primer dia", han apuntat. També han agraït especialment a les persones que han ajudat a fer possible "el creixement selvàtic".
Fan referència als seus dos discos publicats amb el segell Bankrobber: 'Momentani' i 'I tu què fas quan no fas res?'. Dos discos, han dit, que "no només recullen cançons, sinó hores i hores de feina, vivències, quilòmetres, emocions de tota mena, riures, nervis i una bona pila de concerts que guardarem per sempre com un tresor".
El grup ha anunciat una gira amb quatre concerts a la Festa Major de Lleida el 10 de maig, a l'Observa Festival de Sabadell el 28 de maig, al Festival Maig de Santa Coloma de Queralt el 30 de maig i que acabarà la sala Razzmatazz 3 de Barcelona el 18 de juny.