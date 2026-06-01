El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, celebrarà la seva 35a edició entre el 24 de juliol i el 2 d’agost amb una programació que reunirà una quarantena d’activitats repartides per diferents espais de les Valls d’Àneu. El certamen referma així el seu model cultural, basat en la connexió entre creació contemporània, patrimoni i territori.
La proposta d’enguany combinarà disciplines com la música, la dansa, les arts escèniques, el pensament, la memòria democràtica i la cultura popular, amb activitats que tindran lloc en indrets patrimonials i paisatges emblemàtics del Pirineu. L’objectiu és continuar convertint el festival en un punt de trobada entre les expressions artístiques actuals i la identitat cultural de les Valls d’Àneu.
Entre els noms més destacats del cartell hi figuren La Veronal, Clara Peya, Anna Andreu, Lídia Pujol, Obeses, El Petit de Cal Eril, Magalí Sare, Pol Guasch, Lorena Nogal, Nora Navas, Sílvia Bel, Àngels Gonyalons i Xavier Albertí, entre altres creadors i artistes vinculats a diferents disciplines.
La programació també posarà l’accent en diverses commemoracions culturals, com l’Any Joaquim Morelló, l’Any Pau Casals i el centenari de Narcisa Freixas. Paral·lelament, el festival dedicarà una part de les seves activitats a la memòria democràtica, coincidint amb el 90è aniversari de l’inici de la Guerra Civil, així com a diferents manifestacions de la cultura d’arrel.
L’espectacle ‘Sonoma’, de La Veronal, serà l’encarregat d’inaugurar aquesta edició, mentre que la cloenda arribarà amb ‘No’, de La Venidera. Entre les propostes més rellevants també sobresurten ‘Drames rurals’, amb Àngels Gonyalons i direcció de Sergi Belbel; ‘Comiat’, protagonitzat per Pol Guasch i Clara Peya; l’homenatge de Lídia Pujol a la Nova Cançó i els concerts d’Anna Andreu, Obeses, El Petit de Cal Eril, la Companyia Elèctrica Dharma, Magalí Sare i Sandra Monfort.
Sota la direcció de Rut Martínez i impulsat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu, presidit per Ferran Rella, el Dansàneu es consolida un any més com una de les grans cites culturals del Pirineu, capaç d’unir art, paisatge i comunitat en una proposta singular i arrelada al territori.