La Fira de Titelles esquiva la pluja i aplega centenars de persones

La 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida aplega centenars de persones als carrers i places de Lleida durant l'últim matí de celebració del certamen malgrat l'amenaça de pluja. Segons el codirector del certamen Oriol Ferre i a falta de les actuacions d'aquest diumenge a la tarda, "la valoració de la fira és molt positiva amb espectacles que han penjat el cartell de complet i la resta amb ocupacions d'entre el 85% i el 90%".
Alguns dels més destacats s'han concentrat a l'Eix Comercial com 'Cavall' de la companyia francesa Paris Bénarès a la plaça Sant Joan. Durant quatre dies, els titelles han estat els protagonistes en una vintena d'espais a la capital del Segrià amb 95 actuacions de 29 espectacles de 27 companyies. La fira titellaire ha encetat aquest diumenge la quarta i darrera jornada de certamen amb una programació plena d'actuacions. En el marc de la recta final de la cita cultural, Ferre ha valorat "la bona acollida per part del públic amb xifres d'ocupació fantàstiques" i ha destacat que unes 40.000 persones hauran passat pel certamen al llarg dels quatre dies.
Tot i la pluja d'aquest dissabte, que va fer "una mica" la guitza als muntatges exteriors, Ferre conclou que "el temps ha acompanyat perquè hem mantingut tots els espectacles". 'Cavall' de la companyia francesa Paris Bénarès a la plaça Sant Joan de Lleida ha estat un dels més destacats, tot i que altres propostes "més petites" com 'Acasa' d'Ortiga també s'han fet un lloc a la llista dels preferits del públic.
Les novetats d'enguany
A banda dels espectacles, el codirector del certamen també s'ha mostrat "satisfet" pel que fa a la vessant més professional. "La programació està agradant molt i hi troben molt bon nivell", ha apuntat Ferre, qui també ha destacat "l'intercanvi de targetes" entre programadors i companyies per generar nous projectes.
Enguany, la Fira de Titelles de Lleida ha presentat 18 estrenes: 2 d'absolutes, 5 a la península, una a Europa i 9 a Catalunya. Pel que fa a la procedència de les companyies, 9 són catalanes, 10 de la resta de l'Estat i 8 internacionals. La cita cultural s'ha repartit entre 22 sales tancades i espais a l'aire lliure com les places Sant Joan, Sant Francesc, Paeria, Catedral i Apòstols del Turó de la Seu Vella, entre altres.