L'agenda del cap de setmana a Lleida: 18 i 19 d'abril

Tàrrega acull la 11a edició del festival familiar Lo Closcamoll
Tàrrega es prepara per viure una nova edició de Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, que enguany arriba a la seva 11a edició amb una jornada plena d’activitats. L’esdeveniment tindrà lloc de 10 a 21 h i oferirà una programació pensada especialment per al públic infantil i familiar.
Entre les propostes destacades hi ha contacontes en anglès, tallers de llum negra, karaoke i sessions de JustDance. Pel que fa a la música, el cartell inclou actuacions de grups com El Pony Menut, La Colla Pirata, Els Atrapasomnis i Lali Beegood. Els concerts es repartiran al llarg del dia i culminaran amb un fi de festa protagonitzat pels Diables infantils. Amb aquesta proposta, Lo Closcamoll es consolida com una de les cites destacades per a les famílies a les terres de Ponent.
Glòria Ribera presenta a Lleida el seu nou espectacle "Bomba va"
Lleida acollirà el nou espectacle ‘Bomba va’ de l’artista Glòria Ribera, una proposta escènica que combina cuplet, humor i crítica social. L’obra, amb una durada de 60 minuts, aborda temes com la guerra i la situació econòmica actual des d’una mirada irònica i provocadora. La peça reivindica el gènere del cuplet i busca trencar les barreres entre la cultura popular i l’alta cultura. Ribera assumeix la interpretació, la creació i la direcció de l’espectacle, amb producció musical de Gerard Valverde. Sobre l’escenari, estarà acompanyada pels músics Aleix Bou, Lidia Facerias i Vidal Soler. L’esdeveniment està organitzat per La Paeria i oferirà entrades a partir de 13 euros.
DanceArtFest aposta per una experiència més sensorial en la seva quarta edició
Lleida serà l’escenari de la quarta edició del DanceArtFest, que enguany presenta una proposta més immersiva i sensorial. El festival es planteja com un recorregut per diferents espais on el públic podrà gaudir de diverses disciplines artístiques. La programació inclou l’espectacle de dansa "Iceberg: el viatge al ser" de la companyia Sandra Macià, així com microteatre amb ‘re(COR)da’ de Marta Rosell. També hi haurà una exposició fotogràfica d’Iolanda Sebé i música en directe a càrrec de Roger Torné. Com a novetat, el recorregut incorporarà una parada de tast de sidra amb La Solana. El festival oferirà dues sessions, a les 17:30 h i a les 19:30 h, amb entrades a 16 euros.
Montgai celebra la 17a edició de la Fira Net dedicada al sabó artesanal
El municipi de Montgai acollirà una nova edició de la Fira Net, dedicada al sabó i la cosmètica natural, que enguany arriba a la seva 17a edició. L’esdeveniment tindrà lloc de 10 a 15 h i comptarà amb una àmplia oferta d’activitats. Entre les propostes hi haurà demostracions d’elaboració de sabó artesanal, espectacles de bombolles i un mercat de productes naturals. També es duran a terme activitats populars com l’Ensabonada i la Marxa del Baix Sió. Com a novetat, es presentarà la ruta saludable ‘L’Essència de Montgai’, un recorregut de 2.500 metres vinculat a una novel·la local. La fira, amb entrada gratuïta, vol posar en valor la tradició artesanal i el producte de proximitat.