El Centre de Titelles de Lleida celebra 40 anys amb una fira amb 29 companyies

Lleida es convertirà en la capital internacional de la il·lusió del 30 d'abril al 3 de maig amb la 37a Fira de Titelles. L'edició d'enguany, que commemora el 40è aniversari del Centre de Titelles de Lleida, oferirà 29 espectacles de 27 companyies d'arreu del món. Amb divuit estrenes —dues d'elles absolutes— i 95 actuacions programades, el certamen s'estendrà per una vintena d'espais de la ciutat, incorporant escenaris nous com el Museu Morera i recuperant la cèntrica plaça de Sant Joan.
L'esdeveniment arrencarà a la Llotja amb "Sabotage", una proposta híbrida de la companyia alemanya Sara Angius & Johanna Ehlert que combina dansa i manipulació. Entre les novetats més destacades figuren la versió renovada de "Bufairons" del Centre de Titelles i 'Fly me to the Moon' del clown Leandre. La programació equilibra la tradició del guant i el fil amb llenguatges contemporanis, arts visuals i instal·lacions accessibles, adreçades a públics de totes les edats, des d'infants d'un any fins a adults.
Més enllà de l'exhibició, la Fira es consolida com un mercat estratègic per al sector, amb la previsió d'assistència de més de 450 professionals d'Europa, Amèrica i l'Àsia. Les jornades tècniques fomentaran el negoci mitjançant trobades ràpides entre programadors i companyies, actuant com una llavor per a futures contractacions. Tot i l'èxit i la xifra esperada de 40.000 espectadors, la direcció ha aprofitat la presentació per reclamar una major implicació i estabilitat financera per part de les institucions públiques.
Finalment, la Fira manté el seu fort compromís social i territorial. Enguany estendrà la seva màgia a Balaguer, al Centre Penitenciari de Ponent i a residències de gent gran, a més de col·laborar amb el Banc dels Aliments i donants de sang mitjançant descomptes i entrades solidàries. Les entrades per al públic general es posaran a la venda el 16 d'abril, oferint una oportunitat única per gaudir d'un aparador cultural que combina l'excel·lència artística amb la participació ciutadana.