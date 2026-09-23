Roger Mas posarà música a la inauguració del primer centre d'estudis català fora d'Europa

La Universitat de Montreal i l’Institut Ramon Llull, adscrit al Departament de Cultura, inauguraran aquest divendres el Pôle d’études catalanes de l’Université de Montréal (PECUM), una nova estructura acadèmica que reunirà l’ensenyament, la recerca, la innovació tecnopedagògica, la formació professionalitzadora, la programació cultural i la Médiathèque en études catalanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat a l'ACN que es posa en marxa "el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa" i ha dit que ha de ser "un nou impuls per la presència de Catalunya i de la cultura catalana al món", i en aquest cas també per "impulsar la innovació, la recerca, l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua i la cultura catalana".
El PECUM neix amb la voluntat de convertir-se en "un espai de referència" per a la promoció dels estudis catalans al Canadà. Entre els seus objectius hi ha impulsar projectes de recerca i innovació en didàctica de llengües, organitzar seminaris i jornades acadèmiques, desenvolupar experiències professionalitzadores en àmbits com la subtitulació i la mediació cultural, coordinar activitats culturals obertes a la comunitat i acollir professorat i investigadors convidats.
La creació del PECUM culmina una trajectòria iniciada l’any 2007, quan la Universitat de Montreal va incorporar els estudis catalans a la seva oferta acadèmica gàcies a la col·laboració amb l’IRL. En aquests 19 anys, més de 1.000 estudiants han passat per les aules de català de la universitat.
Centres d'estudis catalans
Com ha remarcat la consellera, la Universitat de Montreal esdevé la primera universitat d’Amèrica, la primera fora d’Europa i la cinquena del món que disposa d’una estructura estable d’aquestes característiques sostinguda per l’IRL. Les altres quatre són el Centre d’études catalanes de la Sorbonne Université de París (França), el Centre for Catalan Studies de la Queen Mary University de Londres (Regne Unit), el Centrum Studiów Katalońskich de la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia) i el Centro CAT di Studi Catalani de la Università per Stranieri de Siena (Itàlia).
El Departament de Cultura ha ressaltat que l’evolució dels estudis catalans a Montreal ha estat constant, gràcies a la feina del seu responsable, Èric Viladrich. L’oferta acadèmica ha passat de cinc assignatures inicials a 11 cursos, que inclouen llengua, cultura, literatura, traducció, pràctiques professionals i viatges d’immersió lingüística. El mínor en estudis catalans, creat l’any 2014, conté 30 crèdits acadèmics i va ser el primer de l’Amèrica del Nord, abans que els de les universitats de Massachusetts i Chicago.
Les dades del curs 2025-2026 són 79 estudiants i 103 matrícules distribuïdes en deu grups docents. Aquesta vuitantena d’alumnes s’endinsen en l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes i participen en altres programes acadèmics i culturals de l’IRL, com la certificació de coneixements de llengua catalana o les estades lingüístiques d’estiu. A l’oferta d’estudis catalans de la universitat hi poden optar estudiants de disciplines molt variades de la Facultat d’Arts i Ciències, des de les vinculades als estudis filològics fins a la literatura comparada, història de l’art, sociologia o lingüística, entre d’altres.
Actualment, la Universitat de Montreal és l’única universitat del Quebec que ofereix una formació completa en llengua i cultura catalanes i una de les tres institucions canadenques amb estudis catalans, juntament amb les universitats de Toronto i British Columbia.
Vigència fins al 2030 amb possibilitat de pròrroga
L’acord marc signat entre la universitat i l’Institut Ramon Llull tindrà vigència fins al 2030, amb possibilitat de pròrroga, i preveu el desenvolupament de programes presencials, híbrids i a distància per continuar ampliant l’abast dels estudis catalans.
Inauguració
La inauguració oficial del PECUM tindrà lloc el divendres 25 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües. L’acte començarà a les 17.00 h al Pavelló Jean de la Universitat de Montreal amb les intervencions de Marie Achille, vicedegana dels estudis de primer cicle de la Facultat d’Arts i Ciències de la Universitat de Montreal i Anna Guitart, directora de l’Institut Ramon Llull. A continuació, l’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís pronunciarà la conferència 'Contre l’absolutisme linguistique: cap sur la Catalogne du Nord!', una reflexió sobre diversitat lingüística, identitat i patrimoni cultural. La jornada culminarà amb el concert de Roger Mas, 'Quand les langues vivront d’amour', que tindrà lloc a la Maison de la culture de Côte-des-Neiges.