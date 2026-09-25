Lloberola obre la Festa Major 2026 amb propostes culturals i tradicions de sempre

El nucli de Lloberola, dins del municipi de Biosca, a la Segarra, es prepara per una nova edició de la Festa Major 2026, que s’estendrà durant el cap de setmana fins dimarts. Una cinquantena de persones habiten habitualment Lloberola. El passat històric i l’estructura arquitectònica d’aquest enclavament, fortament marcada per l’edat mitjana, continuen definint-ne l’aspecte. El municipi es va mantenir independent sota el nom de "Lloberola i Quadra de Mas" fins al segle XIX. Entre els elements que sobresurten al terme, s’hi troben masies disseminades, les ermites de Santa Maria del Solà i Sant Miquel del Mas d’en Forn, i zones reservades per a activitats rurals i esportives, com ara la Copa Catalana de BTT.
Patrimoni històric i arquitectònic de Lloberola
Al centre de Lloberola, destaquen vestigis que arriben fins al segle X i XI. El castell conserva fragments de muralla i una torre de base quadrada, els angles arrodonits, mentre que l’església parroquial de Sant Miquel serveix de referència per a l’agrupació de les cases i el recinte del castell. Al costat de l’església, el cementiri antic mostra tombes situades a terra, fetes a partir d’antigues esteles discoïdals, i presenta també tres sepulcres adossats que daten del segle XIV. La natura circumdant inclou espais per al turisme rural, amb Les Cots de Lloberola com a exemple destacat.
Programa i activitats de la Festa Major 2026
La Festa Major 2026 es reparteix entre dissabte, diumenge i dimarts, amb activitats destinades tant als habitants com als visitants. Dissabte a les dues, es durà a terme un sopar de germanor; a les cinc, ball amb Duet Rojals. Diumenge al migdia, la Missa Solemne incorporarà benedicció i repartiment tradicional de pa, a més de vermut popular. El mateix diumenge, a les set, ball per Joan Vilandeny. Dimarts, l’activitat continuarà també a les set de la tarda amb una sardinada oberta a tothom.