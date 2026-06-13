Més de 3.000 persones participen a la Cursa Antiracista de Barcelona

Més de 3.000 persones han participat aquest dissabte 13 de juny a la tarda en la segona edició de la Cursa Antiracista de Barcelona, una iniciativa impulsada per la cooperativa Top Manta i diverses entitats socials amb l'objectiu de "reivindicar una societat més justa i combatre el racisme". Segons dades provisionals de l'organització, la jornada també ha aplegat més d'11.000 persones entre les diferents activitats paral·leles programades.
La cursa, de cinc quilòmetres, ha arrencat poc després de les 18 hores de la tarda en un ambient festiu marcat per les altes temperatures. Els 1.500 dorsals disponibles es van exhaurir fa tres setmanes, però l'organització ha permès que moltes altres persones s'hi afegissin igualment. "Volem demostrar que no només existeix l'extrema dreta, sinó que hi ha moltes persones que volen lluitar per aconseguir més justícia social", ha afirmat el portaveu de Top Manta, Lamine Sarr, que ha celebrat la gran resposta ciutadana.
Al llarg de la tarda, els participants han recorregut els carrers entre crits de "Barcelona antiracista" i "fora feixisme", mentre centenars de persones els animaven des dels laterals del recorregut. La jornada ha anat més enllà de la vessant esportiva i ha inclòs actuacions musicals, gastronomia africana i activitats infantils. "Més que una competició és una festa", ha resumit Sarr.
Continuar creixent
L'èxit de participació ha animat els organitzadors a plantejar-se una ampliació de l'esdeveniment de cara a l'any vinent. Top Manta espera obtenir els permisos necessaris per traslladar la cursa al centre de Barcelona i augmentar fins als 5.000 els dorsals disponibles. A més, aquesta segona edició ha fet un pas més enllà de la capital catalana i s'ha replicat en altres municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Solsona o la Garrotxa.
El paper de Top Manta
La iniciativa està liderada per Top Manta, la cooperativa creada per manters de Barcelona que treballa per promoure la regularització de les persones migrants, denunciar les desigualtats socials i generar oportunitats laborals dignes, i compta amb el suport de desenes de voluntaris i entitats socials. "Volem una Catalunya antifeixista i antiracista", han proclamat els organitzadors abans de donar el tret de sortida a la cursa.