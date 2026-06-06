Tres cries de cabirol lluiten per sobreviure al Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu ha rebut recentment tres cries de cabirol i un cabirol adult, tots ells víctimes de situacions diferents però amb un mateix resultat: han necessitat ajuda humana per sobreviure.
Les tres cries es troben en procés de recuperació al centre amb l’objectiu que, un cop hagin crescut i siguin capaces de sobreviure per si mateixes, puguin tornar a la natura. El cas del cabirol adult és diferent: després de caure dins d’un canal i patir una greu lesió en una pota, se li va haver d’amputar l’extremitat i ja no podrà ser alliberat.
Tres cries, tres causes
Les tres cries han arribat per motius diferents: una va ser separada de la seva mare just després de néixer, una altra va patir l’atac de gossos i la tercera va quedar desemparada després que la seva mare morís atropellada.
Són tres casos que resumeixen alguns dels principals perills que afecten els cabirols durant l’època de cria: la intervenció humana, els gossos sense control i els atropellaments de fauna salvatge.
Un adult que es quedarà al santuari
El cabirol adult va caure dins d’un canal del qual no podia sortir. En l’intent de sobreviure i escapar, es va fer una ferida molt greu en una pota. Tot i els esforços veterinaris, la lesió va fer necessària l’amputació. Aquesta seqüela fa inviable el seu retorn al medi natural, ja que en llibertat un cabirol necessita fugir ràpidament, moure’s per terrenys irregulars i evitar riscos constants.
Per aquest motiu, el seu futur serà al santuari del Zoo del Pirineu, on podrà viure en un entorn adaptat i segur.
Un problema que es pot evitar
Fa poc, el Zoo del Pirineu ja alertava del problema invisible de les cries de cabirol: cada primavera, moltes cries són recollides per persones que pensen que estan abandonades, quan en realitat només estan amagades esperant que la mare torni.
El cas d’una de les cries ingressades ara n’és un exemple directe. La intervenció humana, encara que sovint neixi de la bona voluntat, pot separar la cria de la seva mare i posar-ne en risc la supervivència.
La recomanació és clara: si es troba una cria de cabirol sola, no s’ha de tocar, no s’ha de moure i no cal acostar-s’hi. Només en cas de ferides evidents, presència de sang, risc imminent o mort confirmada de la mare cal avisar els agents rurals o un centre especialitzat.