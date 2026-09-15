La biblioteca Carles Morató de Solsona proposa una trobada amb l’obra d’Antoni París i Núria Montoriol

La biblioteca Carles Morató de Solsona programa la presentació de 'Me transformo, luego existo', escrit per Antoni París i Núria Montoriol. El volum, amb títol en català «Me transformo, luego existo. Recursos prácticos para tu viaje de expansión personal», s’adreça a qui desitja aprofundir en l’autoconeixement i el creixement personal. Els autors demanen al lector una mirada interior per avançar cap a una vida coherent, més plena. La sessió, oberta al públic, està prevista a la biblioteca solsonina divendres 18 de setembre a les 19 h.
Recursos i propostes pràctiques per al creixement individual
Aquesta obra d’Antoni París i Núria Montoriol posa a disposició del lector un itinerari d’exploració interior amb reflexions, qüestions i exercicis aplicats. La informació facilitada indica que el llibre acompanya el lector en el procés d’identificar rutines i creences autoimposades, abandonar rols apresos i reconèixer la pròpia essència. L’objectiu s’enfoca a promoure una observació més conscient, fugint de fórmules tancades o especulacions teòriques.
Quinze fases en el desenvolupament personal segons els creadors
El recorregut, segons el biòleg i terapeuta Antoni París i la psicòloga Núria Montoriol, es desplega en quinze fases de creixement personal, des de l’acceptació de la pròpia vulnerabilitat fins a reconèixer l’evolució aconseguida. El llibre neix d’experiències personals i anima, segons els autors, a viure amb autenticitat, sentit i coherència. El títol, amb el seu joc de paraules, concentra una idea clau: «el veritable èxit no s’entén com una acumulació d’assoliments externs, sinó com la possibilitat de viure des de l’autenticitat».
Dades professionals d’Antoni París i Núria Montoriol
Els autors sumen una carrera llarga en el seu àmbit. Antoni París té la llicenciatura en Biologia, formació complementària en comunicació científica i mèdica, i més de trenta anys dedicats a comunicació, formació, assessorament i consultoria. Núria Montoriol és psicòloga i psicogerontòloga, amb més de vint anys en la pràctica clínica. Aquesta trajectòria queda present en el llibre, que ofereix instruments pràctics per al creixement individual.