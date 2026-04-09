Fira de la Mel de Riner rècord amb una cinquantena de parades i una quinzena d'activitats

Riner acollirà el diumenge 12 d’abril la Fira de la Mel més gran de la seva història amb una cinquantena de parades —l’any passat se’n van registrar 38— de productes artesanals i de proximitat relacionats amb la mel i 15 activitats de caire lúdic, gastronòmic, infantil, cultural i tècnic. La fira tindrà lloc a la Plaça Major de Freixinet, donat que l’espai habitual, la Plaça del Santuari del Miracle, està inhabilitat per les obres de rehabilitació la Casa Gran. Un aspecte destacat és la caragolada solidària organitzada per la FECOLL, la recaptació de la qual anirà destinada a la restauració de la geganta rinerenca “Clotilde”.
Els diners recaptats a la
caragolada solidària de la FECOLL serviran per portar a terme un projecte a benefici del patrimoni cultural del municipi, concretament la restauració de la geganta “Clotilde”, construïda l’any 1992 per Manel Ariza, i que forma part del Grup Geganter de la localitat de Freixinet. Els treballs de recuperació de la “Clotilde” aniran a càrrec del constructor mateix.
La geganta, una figura de 2,60 metres d’alçada i 20 quilos de pes, es va construir com a “parella” del sergent Morales, un gegant Guàrdia Civil bastit l’any 1991. La creació de
Manel Ariza data de la seva època de mestre de Freixinet, i forma part d’un grup de gegants elaborats entre 1989 i 1993 amb l’ajut dels seus alumnes. Es van fer amb pasta de paper i materials reciclats, a més de roba proporcionada pel veïnat del poble.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha explicat en el decurs de la presentació de la fira que el canvi d’ubicació ha permès l’increment del nombre de parades i facilita que els visitants coneguin un petit nucli amb “molt encant” com és Freixinet, i ha recordat que el certament inclou una activitat professional com és Jornada Tècnica de la Mel de dissabte. Solà ha destacat l’oferta gastronòmica de la fira, amb els esmorzars populars i les tapes amb mel elaborades per la gent del municipi, al marge de la caragolada solidària. També ha incidit en que el vessant solidari es veurà reforçat per la campanya de donació de sang gestionada per l’Associació de Donants de Sang del Solsonès.
De la seva banda
Fermí Massot, diputat de la Diputació de Lleida, ha fet incidència en el creixement continuat de la fira i ha remarcat que els municipis petits també tenen capacitat per organitzar activitats que dinamitzen econòmicament i turísticament el territori i que alhora inclouen accions solidàries i promocionen els productes locals.
Segons ha explicat Ferran Perdrix, president de la FECOLL, els diners recaptats a la caragolada solidària aniran íntegrament destinats al projecte de recuperació de la gegants. Perdrix ha avançat que els 7 voluntaris de la FECOLL prepararan dues cassoles -uns 50 quilos de caragols- i que amb 300 o 400 racions esperen superar el nombre de tastets de l’any passat. El president de la FECOLL ha refermat la voluntat de l’entitat de fer accions per tota la demarcació “per promocionar conjuntament territori i gastronomia, en aquest cas els caragols amb la mel i els productes de proximitat de la fira
La programació de la 9a edició de la Fira de la Mel inclou activitats com els tradicionals esmorzars a base d’ous ferrats amb mel i bacó i de coca i xocolata desfeta; l’exposició “Salvem les abelles, projecte Redicat", a càrrec de l’Associació d’amics de les Abelles; el taller d’espelmes “Enrotlla, enfila i encén amb cera freda”, a càrrec de Núria Coll; un taller de maquillatge infantil a càrrec de Romi Lamolla, i la xerrada “La Mel com a ingredient del vi piment: un vi d’elaboració monàstica”, a càrrec de Glòria Tous.
També és prevista una
degustació de tapes elaborades amb mel (hamburguesa rinerenca, bunyols de bacallà i mini croissants amb sobrassada i mel), el sorteig de “La Panera de les Abelles i la Mel”, i el lliurament del guardó L’Abella Rinerenca, reconeixement a una persona o a una entitat que ha treballat en pro del municipi.
Prèviament a la fira,
el dissabte 11 d’abril, a partir de les 17.00 h, tindrà lloc la VIII Jornada Tècnica de la Mel, que enguany tindrà com a tema central la “Vespa velutina sota control: eines, ajuts i futur del sector apícola”. La sessió comptarà amb la presència de Raquel Sánchez, directora del DARPA als SS.TT de la Catalunya Central; Josep Maria Bas, professor a la Universitat de Girona; Lídia Gómez, cap de Secció d’Indústries, Comercialització i Regulació de mercats dels SS.TT. del DARPA a la Catalunya Central; Sara Magrí, veterinària de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels SS.TT del DARPA a la Catalunya Central, i Joan Maria Llorens, apicultor i president de l’Associació d’Amics de les Abelles.
La jornada tècnica finalitzarà amb un
tast de delícies amb mel, com torradetes i galetes de sobrassada, de nous, de cacau o de formatge, així com de fruita amb mel.
D’altra banda, la tarda del divendres tindrà lloc l’engalonament festiu dels carrers de Freixinet.
La Fira de la Mel, dirigida per Carles Feixas, està organitzada per Ajuntament de Riner i forma part de les diverses iniciatives del Consistori relacionades amb la mel i les abelles, com el projecte REDICAT de salvaguarda de les abelles o la creació de l‘espai museogràfic Apiària, situat a la Casa Gran.