Gran participació en el Dia de la Gent Gran de Riner

Una quarantena de persones s’han aplegat aquest diumenge al Local Social de Freixinet per celebrar el Dia de la Gent Gran de Riner, una trobada festiva recuperada enguany després de la pandèmia i que ha estat organitzada per l’Ajuntament amb el suport econòmic de la Fundació “la Caixa”. En el decurs de la trobada s’ha homenatjat, amb un record en forma de la silueta del municipi, les persones de més edat, Miracle Colilles, nascuda l’any 1929; Amparo Monrabal, del 1930, i Maria Guix, del 1931.
Enguany, com a novetat, s’ha instaurat el guardó Gran Persona Rinerenca, que ha recaigut en aquesta primera edició en Imma Pujol, per la seva “aportació rellevant en el desenvolupament del municipi tot generant comunitat i esperit de poble”. El guardó vol reconèixer les persones que han destacat “per la seva implicació en l’avenç del municipi de Riner en l’àmbit cultural, social, acadèmic o econòmic, entre altres”.
El Dia de la Gent Gran ha inclòs també la presentació del projecte Lazarus de rellotges intel·ligents per a l’envelliment actiu i una vida autònoma, un dinar de germanor i una projecció d’una selecció de fotografies antigues del municipi.
Segons Joan Solà, alcalde de Riner, la jornada vol “generar comunitat i esperit de poble al municipi des del sentit més ampli”. Oberta a totes les persones majors de 65 anys empadronades a Riner, la trobada és un reconeixement festiu a la gent gran que amb el seu esforç ha contribuït a l’avenç del municipi.