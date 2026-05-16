«Les coses aniran bé»: Illa confia que Esquerra avalarà els pressupostos

LOS ANGELES (ESTATS UNITS) l president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que “les coses aniran bé” i que confia en un acord amb Esquerra Republicana pels pressupostos. És la primera declaració del president després que es conegués que Esquerra Republicana ha convocat un consell nacional per a dilluns vinent per decidir si dona suport als comptes públics. Ho ha assegurat des de Los Angeles, on està en viatge institucional .
“Un gran país necessita pressupostos”, ha refermat Illa, qui ha recordat els acords establerts amb Esquerra Republicana, i s’ha mostrat esperançat que aquests acords arribin a bon terme. Al recordar-li per la confiança que té en la militància republicana, quan fa només uns mesos la formació d’Oriol Junqueras es va acabar despenjant de l’acord, Illa ha repetit que “un gran país necessita pressupostos i que les coses aniran bé”.
“Hi ha uns acords amb Esquerra que consistien a comprometre’ns en què en aquest període de sessions hi hauria uns pressupostos. Els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança". Salvador Illa no ha volgut afegir res més sobre els pressupostos. De fet, ha mantingut un significatiu silenci des que es va fer pública la convocatòria d'un consell nacional d'ERC. Illa no vol interferir en el debat que estan fent els republicans i costa Déu i ajut als periodistes que l'acompanyen a Califòrnia que es pronunciï sobre la qüestió.
Sobre la posició dels comuns, que en les darreres hores apunten a noves condicions, Illa ha afirmat que amb aquesta formació ja hi ha un acord pressupostari “i si hi ha alguna cosa més a enraonar, sempre estarem oberts al diàleg”. Sobre l’intent dels comuns d’aturar el tren llançadera R-Aeroport, Illa no s’ha pronunciat.
La indústria de l’entreteniment, sector estratègic
En la seva visita a Califòrnia, Aquest divendres Illa ha volat a Los Angeles per mantenir un seguit de contactes amb diverses companyies de la indústria de l’entreteniment, que ja han obert negoci a Catalunya en l’àmbit dels videojocs. Illa els ha traslladat el que el Govern està fent i els ha explicat el projecte Catalunya Media City, amb una inversió significativa per crear a les Tres Xemeneies de Sant Adrià un hub audiovisual que pot oferir una plataforma per desenvolupar els seus projectes. Illa ha explicat que ha vist sintonia davant el projecte Catalunya Media City, destacant que es disposarà del plató més gran de l’estat espanyol, que es farà a Terrassa.
Algunes dades de la indústria audiovisual de Catalunya:
- Representa el 2,9% del PIB català
- Compta amb 4.457 empreses
- 45.000 llocs de feina
- 18 universitats ofereixen programes de comunicació audiovisual. A més, l’ESCAC és una de les escoles cinematogràfiques de referència a Europa
Illa ha trobat “bona rebuda” en els seus interlocutors, afirmant el valor estratègic del sector. El president ha fet aquestes valoracions després de reunir-se amb els directors de l’estudi Infinity Ward, Jack O'Hara i Mark Grigsby, en els qui ha trobat una percepció positiva de cara a ampliar el seu negoci a Catalunya. “Ho tenim tot per liderar una època de progrés i de futur -ha dit- i teixir relacions més estretes amb Califòrnia en tots els àmbits, també en el de l’entreteniment, hi ajudarà”.
El president català ha assenyalat que moltes de les companyies amb les quals manté contacte aquests dies ja estan treballant a Catalunya. Aquesta tarda s’ha trobat amb directius de Lionsgate, una de les grans productores cinematogràfiques de Hollywood. També ha mantingut una trobada amb alts directius de Walt Disney. Illa s’ha reunit amb Eric Schrier, president d’Estudis i d’Estratègia Global de Disney, Kristen Finney, responsable d’Estratègia Internacional i Daria Cercek, presidenta de Disney Live Action, entre d’altres.