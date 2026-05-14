ERC convoca un consell nacional per validar l'acord pels pressupostos d'Illa

El desenllaç dels pressupostos ja és a tocar. ERC ha convocat per dilluns que ve a la tarda un consell nacional que, amb tota probabilitat, donarà llum verda als primers comptes de la legislatura presidida per Salvador Illa. Així ho ha avançat RAC1 i ho ha pogut confirmar Nació escasses hores després que els republicans hagin presentat la seva proposta de tren orbital, un dels acords que ha servit per desencallar les negociacions. L'altre element que ha convençut als republicans ha estat la societat mercantil d'inversions, que precisament és qui haurà de gestionar i executar aquest eix ferroviari.
D'aquesta manera acabarà el llarg camí pels pressupostos del 2026. Cal recordar que, al març, el Govern va retirar els primers pressupostos perquè no tenia el suport garantit d'ERC, que posava com a línia vermella el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Malgrat les tensions generades, el PSC i els republicans van signar un acord en què es comprometien a negociar uns nous comptes mentre que els de Junqueras renunciaven a posar l'IRPF al centre de les converses. Els republicans encara no renuncien a la cessió de l'impost, però ja expliquen que pretenen introduir-lo a través d'esmenes quan es debati el nou model de finançament, previsiblement a partir de la tardor.
Societat d'inversions i tren orbital, claus dels comptes
Un cop superat l'escull de l'IRPF, que es va impossibilitat per l'oposició frontal del govern espanyol, ERC s'ha centrat en les reclamacions en infraestructures. És en aquest context que es va pactar el consorci d'inversions, un nou òrgan que havia de permetre corregit el dèficit inversor de l'Estat amb un "paper actiu" de la Generalitat. Junts va tombar la proposició de llei al Congrés per crear el consorci, però els socialistes i els republicans mantenen el compromís d'impulsar la societat mercantil d'inversions lligada al consorci. Aquesta societat no necessita l'aval del Congrés i és qui, a la pràctica, havia de dur a terme les funcions tècniques del consorci, que era un instrument més polític.
Un cop assegurada la societat d'inversions, els republicans demanaven incloure ja la primera gran obra que executés. I el partit ha presentat aquest dijous la seva proposta de tren orbital, un projecte plantejat fa vint anys pel tripartit i que ERC va reviure sota el Govern de Pere Aragonès. L'acord amb els governs català i espanyol està pràcticament tancat i es podria oficialitzar la setmana vinent, després de les eleccions andaluses. Seran un total de 5.200 milions d'euros que aportarà l'Estat per construir un eix ferroviari de Mataró a Vilanova passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès evitant Barcelona, i amb unes obres que duraran fins al 2040.
No són els únics elements, però, perquè ERC aprovi els pressupostos d'Illa. O almenys aquest és el missatge que transmeten a hores d'ara els republicans, que admeten que l'acord hauria d'arribar abans que acabi el maig. El traspàs d'alguna competència -amb algun avenç en la gestió de l'aeroport- més de l'Estat cap a Catalunya podria acabar de segellar l'acord que, això sí, sembla que no es mullarà massa sobre el pols entre el Govern i els sindicats educatius. Des d'ERC es mostren disposats a modificar partides pressupostàries en favor de l'educació, però insisteixen que no és feina seva resoldre el conflicte. En tot cas, queda clar que el joc dels pressupostos es va definint.