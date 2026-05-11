Els pressupostos d'Illa, recta final

Els equips negociadors del PSC i ERC miren de treballar al marge de la picabaralla política del dia a dia. Això vol dir, en aquest cas, al marge de la mala maror que recorre el món educatiu, amb vagues previstes que se sumen a un malestar creixent per la infiltració policial en una assemblea docent. Malgrat la indignació dels socis d'investidura, amb petició de cessament del major Josep Lluís Trapero inclosa, la negociació van per una altra via i res fa pensar que hagi de descarrilar. Al contrari, tot apunta que la setmana que ve ja hi podria haver ja un acord de pressupostos. Serà, en tot cas, la segona meitat de maig, per tenir-los en vigor de cara al juliol, després de Sant Joan.
L'acord encara no està tancat, segons assenyalen fonts coneixedores de la negociació, però sí que "progressa adequadament". Després de setmanes de converses discretes, i ja sense l'obstacle de la recaptació de l'IRPF, les parts han pogut avançar. La carpeta d'infraestructures és fonamental, sobretot pel que fa a Rodalies. Té una importància especial la Línia Orbital Ferroviària, que ja es preveia en l'estratègia ferroviària de Catalunya que va presentar el Govern el novembre passat però que la negociació ha permès concretar més per exemple a nivell de connexions ferroviàries. També s'inclouran qüestions relacionades l'R1, pendent del traspàs, i l'AP-7.
En el mateix àmbit d'infraestructures, la societat mercantil d'inversions, una alternativa al consorci d'inversions que va fracassar fa un parell de setmanes al Congrés pel "no" de Junts, també és rellevant. Es preveuen acords també en relació a la governança de l'Aeroport del Prat, que s'està negociant des de fa temps, però que topa amb les reticències frontals d'Aena. Tant això, com el consorci, com l'R1 formen part dels acords d'investidura, que quedaran refermats també en l'acord de pressupostos que s'està ultimant, i que tindrà la defensa del català com una de les carpetes centrals, tant a l'escola com al món del treball i a les xarxes.
El PSC insisteix que la negociació dels pressupostos va per una banda i les "situacions", com la d'educació o les protestes dels mestres, han d'anar per una altra via. En aquest sentit, la portaveu socialista i membre de l'equip negociador, Lluïsa Moret, ha dit que les negociacions se centren en "grans temes del país" i no incorporen "altres decisions" que ha de prendre el Govern, en referència a les demandes dels mestres. També des d'ERC veuen "difícil" poder incloure partides en aquest sentit, però sí que situen les infraestructures del sistema educatiu, que en molts casos no reuneixen les condicions.
IRPF? De moment, reforços a l'ATC
L'IRPF fa setmanes que no és línia vermella, però l'acord entre el PSC i ERC no enterrarà del tot la qüestió. Concretament, es preveu que l'acord pels comptes inclogui un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), malgrat que la cessió del tribut està lluny de tirar endavant. Des d'ERC s'havia insistit que, abans de fer gran la Hisenda catalana -un compromís que el Govern està disposat a assumir i que, de fet, ja ha començat a desplegar- cal una reforma legislativa que permeti a les comunitats recaptar l'IRPF. Ara ho tenen vetat.
Mentre la Moncloa es nega a abordar la qüestió (queda per veure si es pot desencallar després de les eleccions andaluses), els pressupostos sí que plantejaran un reforç de la Hisenda catalana pensant en la recaptació de més impostos, però amb les limitacions que comporta no tenir la cessió aprovada. El nombre d'efectius per poder gestionar aquest tribut encara estarà molt lluny del necessari, però es farà un tímid pas endavant. "El màxim que es pot fer sense reformar la llei", afirmen fonts coneixedores de la negociació consultades.
Primer l'acord, després la bilateral
Després de l'acord de pressupostos hi haurà una comissió bilateral Estat-Generalitat, tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació, per ratificar aquelles parts del pacte que necessitin el compromís del govern espanyol. Encara no hi ha data però les agendes no seran un problema per encaixar-la, si és necessari, abans de l'estiu. La convocatòria de la bilateral serviria per enviar un missatge polític important, de compromís de la Generalitat i la Moncloa amb els compromisos signats entre el Govern, el PSC i ERC. La reunió, en tot cas, estarà presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.