El PSC i ERC desvinculen el cessament de Trapero de la negociació dels pressupostos

Josep Lluís Trapero i la polèmica dels mossos infiltrats entre professors no condicionarà els pressupostos. Tant el PSC, que ha ratificat el cap dels Mossos d'Esquadra, com ERC, que en demana el cessament -com els Comuns-, han considerat que el xoc entre socis per l'acció política de l'executiu no té res a veure amb la negociació pels comptes. "Trapero no pot hipotecar el finançament dels hospitals o de les escoles", ha sentenciat el portaveu d'ERC, Isaac Albert. Des del PSC, la també portaveu Lluïsa Moret s'ha alineat amb el diagnòstic dels republicans i ha demanat "separar temes".
El dirigent republicà, en roda de premsa aquest dilluns, ha considerat que és compatible la crítica cap a l'acció de govern de Salvador Illa amb l'aprovació dels comptes. Els republicans admeten que "l'estrany binomi" que la Generalitat ha creat entre educació i la policia catalana és un "problema sobrevingut", però aclareix que qui ha de donar la cara si manté Trapero és el propi Govern. Albert ha insistit que tant la voluntat d'introduir mossos a les escoles com la infiltració d'agents en una assemblea de professors són "absoluts despropòsits" que requereixen la dimissió o el cessament del director general de la policia catalana.
Ara bé, també ha considerat que és l'executiu català qui ha de reconèixer un "error evident" i prendre les decisions oportunes que, a parer dels republicans, exigeix la marxa del cap dels Mossos. "Si no ho fan, són ells qui hauran de donar les explicacions pertinents", ha reiterat el portaveu d'ERC, que ha aclarit altre cop que la marxa de Trapero "no és condició" pels comptes. "L'objectiu no és posar una condició que acabi tombant els pressupostos", ha afegit Albert, que ha recordat que el partit sempre ha volgut pressupostos. De fet, l'aprovació s'apropa amb acords pel consorci o pel projecte de tren orbital, a més d'algun últim detall que resta per tancar.
El PSC demana "separar temes"
Al seu torn, Moret ha dit que les converses pels pressupostos són “sòlides i s'està avançant de manera positiva” per tenir-los abans de l'estiu, i ho ha desvinculat del cessament de Trapero que demana ERC arran de les infiltracions. “Respectem les posicions de les forces polítiques”, ha afirmat. Així, ha demanat “separar temes”, és a dir, una cosa són les negociacions de pressupostos “per fer avançar el país” i l'altra són “les situacions que es donen al país” que s'han d'abordar “on toca”, sigui al Parlament o al Govern.
La portaveu no ha valorat la figura de Trapero, però ha evitat dir que el seu nom sigui “inqüestionable”. “Estem a favor de les polítiques públiques a favor de la seguretat pública, i això no té noms i cognoms”, ha dit. Moret sí que ha tancat files amb Núria Parlon i amb les polítiques de seguretat del Govern. Davant la polèmica dels últims dies, Moret ha dit que “el Govern ha donat explicacions suficients”, i ha assegurat que el partit “no té opinió” sobre l'actuació dels agents per obtenir informació sobre les protestes dels mestres.
Què falta per aprovar els pressupostos?
Amb la polèmica de Trapero esquivant la negociació pressupostària, l'acord va avançant a bon ritme. Els republicans, per ara, reivindiquen que el consorci d'inversions tirarà endavant a través de la societat mercantil, que no necessita els suports del Congrés. En paral·lel, ERC ultima un acord amb el Govern pel projecte de tren orbital que, segons el partit, permet solucionar les crisis de "mobilitat, infraestructures i desequilibri territorial". L'acord, que ja apareix a l'estratègia ferroviària de Catalunya 2050, implicaria connectar al voltant de sis milions de persones -el 75% de la ciutadania- entre el Maresme, el Vallès, el Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf sense passar per Barcelona.
Aquestes carpetes, la del consorci i la del tren orbital, són dues de les "negociacions paral·leles" que apropen els pressupostos. No se n'esperen moltes més, més enllà de concrecions en polítiques que el Govern i els socis comparteixen, però falta una condició: "Guanyar sobirania en algun espai que ara només governa l'Estat i on la Generalitat pot ser un actor important i majoritari", ha dit Albert. El portaveu republicà no ha concretat quin element hauria de ser perquè ha reiterat que no està tancat i que es continua negociant. Aquest últim factor, el de "guanyar sobirania", és la pista d'aterratge definitiva pels pressupostos. La carpeta aeroportuària està sent explorada, tot i que el paper d'Aena sempre ho complica.