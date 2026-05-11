Els sindicats educatius portaran la infiltració policial als tribunals

La infiltració de dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua aixecant polseguera. Aquest dilluns al matí, el dia abans de la vaga general educativa d'aquest dimarts 12 de maig, els sindicats del sector han anunciat que emprendran accions legals per esclarir la infiltració policial i han tornat a exigir la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ho han especificat els sindicats USTEC, majoritari a l'educació primària, i la CGT, que també demanen explicacions del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
USTEC, per la seva banda, avisa que sol·licitarà formalment al Departament d’Interior l’accés complet a tots els informes, actes, diligències, fitxers i comunicacions relacionades amb assemblees, vagues i mobilitzacions educatives. En aquest sentit, el sindicat reclama saber "quines dades s’han recollit, amb quina finalitat, qui les ha tractades i si s’ha registrat informació vinculada a la participació sindical, l’assistència a assemblees o el seguiment de vagues". També portarà els fets a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i assegura que estan estudiant la interposició d’una demanda per "vulneració de drets fonamentals" davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Per la seva banda, des de la CGT també detallen que els seus serveis jurídics treballen per judicialitzar la infiltració de les dues agents de paisà de la policia catalana: “No es tracta d’un fet anecdòtic ni d’un excés puntual: és una pràctica intolerable que traspassa línies vermelles incompatibles amb qualsevol societat que es vulgui democràtica”, ha conclòs la CGT, que ho interpreta com un “intent de vigilància, intimidació i criminalització de l’activitat sindical”. Per tot plegat, el sindicat demana explicacions immediates sobre qui va ordenar aquesta actuació, amb quina cobertura política i amb quin objectiu concret es va dur a terme, i “si és un fet puntual o és una pràctica normalitzada i protocol·litzada pel Departament d’Interior o pels Mossos”.
Parlon es defensa
Aquest mateix matí, la titular de la cartera d'Interior ha anunciat aquest dilluns que en les pròximes hores es valorarà “l’oportunitat i la proporcionalitat” de l’actuació dels Mossos d’Esquadra dimecres passat: “Aquí probablement el que hem de valorar, que és el que farem en les properes hores, és l’oportunitat d’aquesta mesura, la proporcionalitat d’aquestes mesures, i a partir d’aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s’ha pres aquesta decisió”, ha apuntat.
La consellera Parlon ha reiterat la seva confiança en els Mossos d'Esquadra, tal com va fer el mateix cap de l'executiu català l'endemà que sortissin a la llum els fets, i ha defensat al director general de la policia, ja que remarca que "no és qui ha pres una decisió operativa d’aquestes característiques”. “La confiança en el major existeix, ja ho vam dir, i en el cos també”, ha reblat. Mentrestant, però, l'oposició d'Illa reclama el cessament de Trapero o continua exigint explicacions.