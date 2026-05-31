Un ferit amb un tret al braç en un nou tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat

Un home ha resultat ferit lleu després de rebre una bala en un tiroteig al barri de la Florida la matinada de divendres a dissabte, segons ha avançat El Caso. El presumpte autor dels fets continua en cerca i captura, ja que quan la policia va arribar ja havia abandonat la zona i no va poder ser localitzat.

Els Mossos i els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets, on es van trobar la víctima estesa a terra amb una ferida de bala al braç, i el van atendre. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge on ha estat atès. Les causes del tiroteig encara s'estan investigant.

Aquest nou cas s'afegeix als dos casos de tiroteigs recents a l'Hospitalet de Llobregat. Fa només dues setmanes, la Guàrdia Urbana va detenir un home de 30 anys que havia fugit després de disparar dos trets al barri de Sant Josep.

A principis de maig els Mossos també van haver-hi d'actuar en un tiroteig al barri de la Torrassa, pel qual es va obrir una investigació per trobar els culpables, que encara no han estat identificats, i que no va deixar cap ferit.