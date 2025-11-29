La info truck del Pla de Govern fa parada a Manresa coincidint amb la Fira de Sant Andreu

Manresa ha rebut aquest dissabte el vehicle informatiu Pla del Govern al territori, que ha instal·lat un punt d'informació al passeig de Pere III coincidint amb la Fira de Sant Andreu. La iniciativa vol explicar de manera directa les actuacions del Govern i les mesures previstes per al Bages en àmbits com mobilitat, equitat social o habitatge.
La info truck del Govern s'instal·la a Manresa
La ciutat de Manresa ha acollit aquest dissabte una nova parada del vehicle informatiu Pla del Govern al territori, coincidint amb la Fira de Sant Andreu, que s'allargarà fins diumenge. La iniciativa, impulsada per la Generalitat, té com a objectiu apropar l'acció de l'executiu a la ciutadania i recorrerà durant els pròxims mesos totes les capitals de comarca de Catalunya.
La unitat mòbil s'ha instal·lat al final del primer tram del passeig de Pere III, a tocar de la plaça Neus Català Pallejà, amb la voluntat d'explicar de manera clara què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s'hi integren.
Visita institucional i missatge de transformació social
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha visitat el punt informatiu, acompanyada de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero. Menor ha destacat que "el Govern posa al centre la qualitat de vida de les persones" i ha subratllat la importància que les polítiques públiques "siguin realment útils i transformadores".
Segons la consellera, els projectes planificats per a Catalunya i, en particular, per al Bages, tenen molt present les oportunitats del territori. En aquest sentit, ha remarcat que la info truck permet comunicar millor a la ciutadania les actuacions i prioritats de l'executiu.
Mobilitat, equitat social i habitatge, entre les actuacions destacades al Bages
El tríptic que s'ha repartit durant la jornada recull diverses mesures previstes al Bages en el marc del Pla de Govern. En l'àmbit de la mobilitat i les infraestructures, s'hi assenyala la concessió de 700.000 euros per a inversions en la xarxa viària rural, així com un increment del 30% en les freqüències dels busos entre Manresa i Barcelona.
Pel que fa a l'equitat social, s'hi destaca l'ampliació de l'Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort i, en col·laboració amb l'Ajuntament, l'ampliació de l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa.
En matèria de prosperitat compartida i habitatge, sobresurten iniciatives com el programa Més digitals, orientat a formar la ciutadania en l'ús segur d'internet i reduir la bretxa digital, així com l'impuls a la modernització de la Séquia de Manresa i al reg de suport per a la DOP Pla de Bages.
Una iniciativa vinculada a les fires i celebracions de cada comarca
Les parades del Pla de Govern al territori es realitzen coincidint amb esdeveniments destacats de cada comarca, com fires o festivitats locals. Durant la jornada, es reparteix material informatiu amb les principals accions de l'executiu i els projectes específics de cada territori.
Cinc grans prioritats per a la tercera transformació de Catalunya
El Pla de Govern de la XV Legislatura té com a objectiu impulsar la tercera gran transformació de Catalunya. El document es desplega en cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures, sota els valors d'"unir per progressar" i "servir per transformar". Les prioritats són:
- Prosperitat compartida basada en el coneixement i millora de l'accés a l'habitatge.
- Transició energètica, ambiental i verda.
- Equitat social, igualtat, feminisme i benestar.
- Bon govern, seguretat i millora dels serveis públics.
- Autogovern efectiu i finançament singular.