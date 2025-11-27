El Consell Comarcal del Bages aprova el pressupost 2026, amb rècord històric en educació

El ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat aquest dilluns el pressupost per al 2026, que creix un 12% respecte de l'any anterior i fixa una aposta decidida per l'educació, que rep la inversió més alta de la història de l'ens. Els comptes, que no preveuen endeutament, reforcen els principals serveis comarcals i consoliden la capacitat d'execució a llarg termini.
El pressupost creix i situa l'educació com a prioritat
Els comptes per al 2026 ascendeixen a 25.736.764,62 euros, un 12,08% més que l'any 2025. L'educació es converteix en l'àrea amb més pes pressupostari, superant els 12 milions d'euros, la xifra més alta mai destinada pel Consell Comarcal del Bages en aquest àmbit. També es mantenen i reforcen serveis vinculats a drets socials, medi ambient, promoció econòmica, igualtat, joventut i suport als municipis.
El pressupost es va aprovar amb els vots favorables d'ERC, Junts i APL; l'abstenció de la CUP; i el vot en contra del PSC i GCC.
Finançament limitat i reclam de més recursos
Tot i el creixement, el govern comarcal ha tornat a denunciar que el model actual de finançament, basat sobretot en aportacions finalistes vinculades a competències delegades, redueix el marge de decisió política i obliga a una gestió ajustada. "Necessitem més i millor finançament, estable i consolidat, per planificar amb visió de futur i consolidar els serveis", ha remarcat el conseller d'Administració i Transparència, Jordi Palma.
Deute zero i aposta per a les persones
El president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, ha subratllat que el pressupost "posa el servei a les persones al centre i ho fa amb deute zero", i ha agraït l'esforç tècnic i polític per elaborar uns comptes que injecten més recursos que mai al territori. Tot i això, ha avisat que "amb l'infrafinançament actual anem al límit", i ha reclamat més suport de les administracions superiors per reconèixer el paper dels consells comarcals i garantir serveis públics de qualitat.